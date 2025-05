ETV Bharat / health

ରକ୍ତରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଅଛି କି ? ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ - FOODS TO AVOID IN HIGH URIC ACID

କିପରି ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ ( GETTY IMAGES )

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 29, 2025 at 8:06 PM IST | Updated : May 29, 2025 at 8:23 PM IST 2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରକ୍ତରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ବହୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଯକୃତ, କିଡନୀ ପଥର ସମସ୍ୟା ଓ କିଡନୀ ଫେଲ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ହୃଦୟ ରୋଗ, ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଓ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିପାଏ । ଏହାକୁ 'ହାଇପରୟୁରିସିମିୟା' ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । 'ହାଇପର ୟୁରିସିମିୟା' କ'ଣ ? 'ହାଇପର ୟୁରିସିମିୟା' ଶରୀରର ଏକ ସ୍ଥିତି ଯେଉଁଥିରେ ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ । ଆଜିକାଲି ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି । ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣ ସଜାଗ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ କଷ୍ଚଦାୟକ କିଡନୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହାର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ । ଏପରିକି ହୃଦଘାତର ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଭଙ୍ଗ ହେଲେ ଏହା ୟୁରିକ୍ ଏସିଡର ମାତ୍ରା ବଢାଇଥାଏ । ତେଣୁ ପ୍ୟୁରିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଅନୁଚିତ । କିପରି କରିବେ କଣ୍ଟୋଲ?

