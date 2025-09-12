ବେଲି ଫ୍ୟାଟ୍ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ କି ? ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ
ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା, ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଭଳି ଏପରି ସହଜ ଉପାୟରେ କମାନ୍ତୁ ପେଟର ଚର୍ବି ।
Published : September 12, 2025 at 7:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଲୋକମାନେ ଖରାପ ଖାଦ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି । କାରଣ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ଏବଂ ସ୍ୱାଦପୂର୍ଣ୍ଣ । କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ । ଏହା କେବଳ ସ୍ଥୂଳତା ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ମଧୁମେହ ଏବଂ ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରେ ।
ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳତା କଥା ଆସେ, ଓଜନ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ, ତାହାକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ସେତେ କଷ୍ଟକର ହୁଏ । ତଥାପି, ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଜିମ୍ ଯାଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଝାଳ ବୁହାନ୍ତି । ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଡାଏଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳ ଅଭ୍ୟାସରେ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ, ତେବେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯାଏ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିଲେ କେବଳ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନାହିଁ,ବରଂ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା:
ଯଦି ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେବ । ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୀଘ୍ର ଶୋଇ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ହ୍ରାସ ହେବ।
ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ:
ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ । ଏହା ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଚର୍ବି ଦହନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ହୁଏ । ଯଦି ଆପଣ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଜିରା ପାଣି କିମ୍ବା ଅଦା-ମହୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଇପାରିବେ। ଏହା ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରେ । ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ହ୍ରାସ ହୁଏ ଏବଂ ପେଟ ଫୁଲିବା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ ।
ବ୍ୟାୟାମ:
ଓଜନ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଯୋଗ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର କ୍ୟାଲୋରି ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହା ସହିତ, ମାଂସପେଶୀ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୁଏ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ନିୟମିତ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସୁସ୍ଥ ଜଳଖିଆ ଆବଶ୍ୟକ:
ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏକ ପୁଷ୍ଟିକର ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ଉଚିତ । ଯଦି ଆପଣ ଜଳଖିଆ ଛାଡିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍କୁ ଧିର କରିଦିଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ । ପ୍ରୋଟିନ୍, ଫାଇବର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଚର୍ବିରେ ଭରପୂର ଜଳଖିଆ ଆପଣଙ୍କ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ । ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ ।
ଭଲ ନିଦ ଆବଶ୍ୟକ:
ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ ଭଲ ନିଦ୍ରା ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ । ପ୍ରକୃତରେ, ନିଦ ଏବଂ ଚାପର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆମ ଶରୀରରେ କର୍ଟିସୋଲ୍ ହରମୋନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଚର୍ବି ଜମା ହୁଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରତିଦିନ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ଭଲ ନିଦ ନେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।