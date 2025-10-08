ETV Bharat / health

ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି କି ? ଅଣଦେଖା କଲେ ହୋଇପାରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ରୋଗ

ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ପୀଡ଼ିତ, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଉଚିତ୍ ।

Dont ignore these signs of prolonged headache
Dont ignore these signs of prolonged headache (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 8, 2025 at 2:38 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜିକାଲି ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି । ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ପୀଡିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେବା ଏକ ପ୍ରକାରର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ । ଯଦି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରେଡିଓଲୋଜି ଡାକ୍ତର ଡକ୍ଟର ଟି ଶ୍ରୀତମ କୁମାର । ଏପରି ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଅନୁଚିତ୍ । ନଚେତ୍ ରୋଗୀର ଜୀବନ ବିପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।

ବ୍ରେନ ଆନିୟୁରିଜମ୍ କ'ଣ:
ଡକ୍ଟର ଟି ଶ୍ରୀତମ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, "ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ଓ ଅମ୍ଲଜାନ ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ପାଇଁ ଶିରା ଓ ପ୍ରଶିରା ରହିଥାଏ । ମାତ୍ର ସମୟେ ସମୟେ ଏହି ନଳୀ ଦୁଇଟି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ଏହା ଫଳରେ ନଳୀଟି ବେଲୁନ ଭଳି ଫୁଲିଯାଏ । ସମୟେ ସମୟେ ଏହା ଫାଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ । ଶିରା ପ୍ରଶିରା ଫୁଲି ରହିଲେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।"

ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆଣିଥାଏ:
ମସ୍ତିଷ୍କ ଆନିୟୁରିଜମ୍ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ପ୍ରବଳ ବେଗରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଏହି ସବୁ ରୋଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ।

  • ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ
  • ଫିଟସ୍ ବା ବାତ ରୋଗ
  • ପାରାଲିସିସ୍
  • ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରକ୍ତସ୍ରାବ



କେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ:
ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ରୋଗରେ ୩୦ ରୁ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ମାନେ ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି । କେତେକ ସମୟରେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହେବାର ନଜରକୁ ଆସିଛି, ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।

ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରକ୍ତଚାପ: ନିରନ୍ତର ଚାପ ରକ୍ତବାହୀ ଶିରାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ।
ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧୁମେହ: ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମଧୁମେହ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ।
ଜେନେଟିକ: ପାରିବାରିକ ତଥା ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଆନିୟୁରିଜମ୍‌ର ଇତିହାସ ଥିଲେ, ଏପରି ବିପଦର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ।
ବୟସ: ମଧ୍ୟବୟସ୍କ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ।
ଧୂମପାନ: ତମାଖୁ, ଧୂମପାନ ତଥା ମଦ୍ୟପାନ ଭଳି କୁଅଭ୍ୟାସ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ।
ଆଘାତ: ପୂର୍ବରୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲେ ଆନିୟୁରିଜମ୍ ବିକାଶର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
ସଂକ୍ରମଣ: ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସଂକ୍ରମଣ ଧମନୀକୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ବଳ କରିପାରେ ।


ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ କରାଯାଇଥାଏ । କେତେକ ସମୟରେ ଖପୁରି କାଢି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆନିୟୁରିଜମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ତାହାକୁ କ୍ଲିପିଙ୍ଗ କରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ । ଷ୍ଟଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଚିକିତ୍ସାର ସଫଳତା ଅଧିକ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଟି ଶ୍ରୀତମ କୁମାର । ମସ୍ତିଷ୍କ ଆନିୟୁରିଜମ୍ ଫାଟିବା ଏକ ଗୁରୁତର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ସଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ କରାଗଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅକ୍ଷମତା ଭଳି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ।

କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଏ:
  • ହଠାତ୍ ଏବଂ ଗୁରୁତର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା
  • ବାନ୍ତି ଲାଗିବା
  • ବେକ କଠିନ ହେବା
  • ଝାପସା କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦୃଷ୍ଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବା
  • ଆଖିପତା ଝୁଲି ପଡ଼ିବା
  • ଚେତନା ହରାଇବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବା
  • ଦୁର୍ବଳତା କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଲାଗିବା
  • ଆଖି ଉପରେ ଏବଂ ପଛରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବା

ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି:

ସମ୍ବଲପୁରର ଜଣେ ୪୦ ବର୍ଷୀୟ ବୃତ୍ତିଗତଙ୍କ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଇତିହାସ ରହିଥିଲା । ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହଠାତ୍ ଅଚେତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

