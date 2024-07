ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଟାଣି ଦିଅନ୍ତି ନୂଆ ଜୀବନ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ ଆଜିର ଦିନ - NATIONAL DOCTORS DAY 2024

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ତାଲିକାରେ ଅଛି । ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, 'ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧନ'। କେବଳ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଜୀବନରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏପରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅବତାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । କାରଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଣେ ରୋଗୀ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଥାଏ । ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ରୋଗ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ହୋଇପାରିବ। ଏପରିକି ଜଣେ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ରୋଗ ସହ ଲଢୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ଆଣିବା ପଛରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ତେବେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଏହି ମହାନ ଅବଦାନ, ଉତ୍ସଗୀକୃତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ୧ ଅର୍ଥାତ ଆଜିର ଦିନରେ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ ।

ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ ପଛର ଇତିହାସ କ'ଣ?

1991 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ମେଡିକାଲ ଆସୋସିଏସନ (ଆଇଏମଏ) ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ଡାକ୍ତର ଦିବସ ପାଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପାଳନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମହାନ ଚିକିତ୍ସକ ତଥା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ବାର୍ଷିକୀ ତଥା ମୃତ୍ୟୁ ବାର୍ଷିକୀକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା । ଡା. ବିଧାନ ରୟ ଜଣେ ମହାନ ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଏବଂ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡକ୍ଟର ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧୯୬୧ ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟ ୧ ଜୁଲାଇ ୧୮୮୨ ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ୧ ଜୁଲାଇ ୧୯୬୨ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ । ଡକ୍ଟର ବିଧାନ ଚନ୍ଦ୍ର ରୟଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ।

ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମ୍

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ବିଶେଷ ଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ଥିମ୍ ରଖାଯାଏ । ଏହି ବର୍ଷର ଥିମ୍ କିଛି ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଚଳିତ ବର୍ଷର ଥିମର (National doctors day theme 2024 is Healing Hands, Caring Hearts) ଏହାର ଅର୍ଥ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ହାତ, ଯତ୍ନଶୀଳ ହୃଦୟ । ସୂଚନା ଥାଉ କି, ଗତବର୍ଷ (୨୦୨୩) ମସିହାରେ, ଏହି ଦିନ (National doctors day theme is Resilience and Healing Hands) ଏହାର ଅର୍ଥ ''ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ହାତ'' ଥିମ୍ ସହ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ।