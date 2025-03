ETV Bharat / health

ମହାକାଶରେ ମହିଳାଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ହୁଏ କି ? ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ କେମିତି କରନ୍ତି ପରିଚାଳନା ? - DO WOMEN GET PERIODS IN SPACE

ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନୀତା ୱିଲିୟମସ ( AP )

By ETV Bharat Odisha Team Published : Mar 26, 2025, 4:41 PM IST

Do Women Get Periods in Space: ପ୍ରତିମାସରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବ ସହ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ନିତି ଦିନିଆ ସମସ୍ୟା । କେବଳ ଶାରିରୀକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଜୁଝିନଥାନ୍ତି ମହିଳା ବରଂ ମୁଡ ସୁଇଂ, ଡିପ୍ରେସନ, ଚିନ୍ତା ଓ ଚିଡଚିଡାପଣର ବି ସାମନା କରିଥାନ୍ତି । ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମହାକାଶରେ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଋତୁସ୍ରାବକୁ ସେମାନେ କିଭଳି ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି ? ମହାକାଶରେ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ? ଏବେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ମହାକାଶଯାତ୍ରାରେ ବାହାରୁଛନ୍ତି । ଏଣୁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଉଚିତ । ସୋଭିଏତ ଋଷ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀ ଭେଲେଣ୍ଟିନା ତେରେସ୍କୋଭା 1963ରେ ମହାକାଶ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସାଜିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ 60ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମହିଳା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇ ସାରିଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ନାସାର ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନୀତା ୱିଲିୟମସ ଓ ବୁଚ ବ୍ଲିମୋର ଯିଏକି ମହାକାଶରେ ଫସିଥିଲେ ଏବେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଓ ଆଉ କିଛି ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରହିବେ । କାରଣ ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଅନେକ ରୋଗର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀମାନେ ଋତୁସ୍ରାବକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ... ପ୍ରକୃତରେ ମହାକାଶ ଅନ୍ବେଷଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଏକଥାକୁ ନେଇ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଥିଲା ଯେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟରେ ମାସିକ ଧର୍ମ କେମିତି କମ କରିଥାଏ ? ବାସ୍ତବର ମହିଳା ମହାକାଶଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରେ ମହାକାଶ ମିଶନରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ ନଥିଲା । କାରଣ ଋତୁସ୍ରାବ କାରଣରୁ ମହିଳାମାନେ କେମିତି ମହାକାଶରେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ । ଏହାପରେ ଜୁନ 1983ରେ ସେଲି ରାଇଡ ମହାକାଶରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଆମେରିକୀୟ ମହିଳା ସାଜିଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ସେଲି ରାଇଡ ଛଅ ଦିବସୀୟ ମିଶନରୁ ଫେରିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମହାକାଶରେ ଋତୁସ୍ରାବକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ । ଏନପିଜେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟିରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ମହିଳା ମହାକାଶରେ ମାସିକ ଧର୍ମକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି । ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ଋତୁସ୍ରାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ କି ? Women Get Periods in Space - ପ୍ରସୂତି ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ବର୍ଷା ଜୈନ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଆକାଶରେ ଋତୁସ୍ରାବ ଠିକ ସେମିତି ହୋଇଥାଏ ଯେମିତି ପୃଥିବୀରେ ହୋଇଥାଏ । ଏମିତି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ ଯେ ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟିରେ ଋତୁସ୍ରାବ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ’’ । ରିସା ଆଇଭିଏଫର ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରୀତା ବକ୍ସି କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘କିଛି ଲୋକେ ଭାବିଥାନ୍ତି ଯେ ଶୂନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ବାକର୍ଷଣରେ ଋତୁସ୍ରାବର ରକ୍ତ ତଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପରକୁ ବହିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣା ଓ ମହାକାଶଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଭବ କହୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଭଳି ମହାକାଶରେ ବି ଶରୀର ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ କାମ କରିଥାଏ । ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାଭିଟି ବାତାବରଣ ଋତୁସ୍ରାବ ଚକ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିନଥାଏ’। ମହିଳା ମହାକାଶଯାତ୍ରୀ କେମିତି ସମ୍ଭାଳନ୍ତି ଋତୁସ୍ରାବ ?