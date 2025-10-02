ମେଦବହୁଳତା ସାଜିପାରେ ବ୍ରେନଷ୍ଟ୍ରୋକର କାରଣ, ମାନନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏହି ପରାମର୍ଶ
ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ମେଦବହୁଳତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିପାରେ ବଡ଼ ବିପଦ । ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହେଉଥିବା ଏକ ମାରତ୍ମକ ରୋଗ । ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସାଜିଥାଏ । ଏବେ ଏହି ରୋଗ ଦିନକୁ ଦିନ ଯୁବପିଢିଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏଥିରେ ରୋଗୀର ବଞ୍ଚିବା ଆଶା ଖୁବ କମ୍ ରହିଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ମସ୍ତିଷ୍କର କୌଣସି ଅଂଶରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ କମ୍ ହୋଇଗଲେ କିମ୍ବା ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଲେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ରୋଗର ଶିକାର ପାଲଟୁଛନ୍ତି । ତେବେ ଏନେଇ ସତର୍କତା ଓ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ଟି ସିତମ କୁମାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ...
ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କଣ:
ବ୍ରେନ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ । ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ । ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକ ଅହରହ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ, ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି । କୌଣସି କାରଣରୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନପାରିଲେ, ମସ୍ତିଷ୍କର କୋଷିକା ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ପକ୍ଷାଘାତ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଇସ୍ଟେମିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କୁହାଯାଏ । ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ମସ୍ତିଷ୍କର ଶୀରା ଫାଟି ଯାଇ ରକ୍ତ ସ୍ରାବ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ହେମରଜିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ କୁହାଯାଏ ।
ମୁଖ୍ୟ କାରଣ:
- ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଡାଇବେଟିସ୍
- ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରକ୍ତଚାପ
- ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ
- ହୃଦରୋଗ
- ମାନସିକ ଚାପ
- ମେଦବହୁଳତା
- ବଂଶଗତ କାରଣ
- ଉଚ୍ଚ ଥାଇରଏଡ଼
- ମଦ୍ୟପାନ ଆଦି ବଦଭ୍ୟାସ
ଏହି ସବୁ ହେଉଛି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ । ମହିଳାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ପୁରୁଷଙ୍କୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଧିକ ରହିଥାଏ । ଏହା ଛଡ଼ା ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ ।
ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ କଣ:
- ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା
- ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ବାରମ୍ବାର ପଡ଼ିଯିବା
- ମୁହଁ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବା ସହ ମୁହଁରେ ଝିମ୍ ଝିମ୍ ଅନୁଭବ ହେବା
- ହାତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉଠାଇ ନ ପାରିବା
- ହାତ ବଧିରା ଭଳି ଲାଗିବା
- ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଦେବା
- ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିବା
- ଚାଲିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେବା କିମ୍ବା ସନ୍ତୁଳନ ନ ରଖିପାରିବା
ଏହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲେ ଆଦୌ ଅବହେଳା ନ କରି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ।
ଗୋଲଡେନ ପିରିୟଡ଼:
ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ମାରାତ୍ମକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଦ୍ବାରା ରୋଗୀର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ସମ୍ଭବ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ, ତୁରନ୍ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହେବାର ପ୍ରାୟ ୪ରୁ ୬ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଗଲେ, ରୋଗୀର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ । ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପିରିୟଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଚିକିତ୍ସା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରାଯିବ, ଏହା ଠିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର । ବିଳମ୍ବରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଗଲେ ରୋଗୀର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଚି ହୋଇଥାଏ, ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ।
|ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଖାଦ୍ୟଗ୍ରହଣ କରିବା
|ତେଲ ମସଲା କମ୍ ଖାଇବା
|ଅଧିକ ଚାଲିବା
|ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା
|ଫଳ ଓ କାଜୁ କିସମିସ୍ ବା ଡ୍ରାଏଫ୍ରୁଟସ୍ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ
|ମେଦବହୁଳତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା
ଚିକିତ୍ସା:
ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖା ଦେଲେ ତୁରନ୍ତ ଡ଼ାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ରୋଗୀଠାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣ ଅନୁଯାୟୀ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥାଏ । ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସିଟି ସ୍କାନ(City Scan) ବା ଏମ୍ଆର୍ ଆଇ(MRI) କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଗଭୀରତା ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ । ଏହା ପରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ଏହାକୁ ସ୍ବାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଏଠାରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସମୟ । ଯଦି ସଠିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ, ତେବେ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଚିକିତ୍ସା ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଯାଇ ରୋଗୀର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରେ ।
