ବୟସ ଅନୁସାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର କେତେ ରହିବା ଉଚିତ୍ ? ଜାଣନ୍ତୁ... - HEALTHY CHOLESTEROL LEVELS

ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର ହୃଦଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଶରୀରରେ LDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ।

HEALTHY CHOLESTEROL LEVELS
HEALTHY CHOLESTEROL LEVELS (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 23, 2025 at 1:39 PM IST

Updated : August 23, 2025 at 2:48 PM IST

3 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୟସ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ପାଇଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା କିଡନୀରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଗଠନ, ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପିତ୍ତ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଛି, ଯଥା:- HDL, ଏହାକୁ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି LDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ଏହାକୁ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କୁହାଯାଏ । ତଥାପି, ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ LDLର ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ । ଶରୀରରେ LDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହୃଦଘାତର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ । ତେଣୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର କେତେ ହେବା ଉଚିତ୍ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ଅନୁସାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର କେତେ ହେବା ଉଚିତ୍ ?

HEALTHY CHOLESTEROL LEVELS
HEALTHY CHOLESTEROL LEVELS (Getty Images)
  • କେଉଁ ବୟସରେ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ?

MedlinePlus.gov ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକମାନେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେମାନଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନବୀନ ଭାମରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 19 ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ମୋଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ (LDL) 100 mg/dLରୁ କମ୍ ଏବଂ HDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ 45 mg/dLରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ । ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ବୟସ ସହିତ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।

AHA ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍: 200 mg/dLରୁ କମ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 200-239 mg/dL ମଧ୍ୟରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । 240 mg/dL କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

LDL (ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍): 100 mg/dLରୁ କମ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

HDL (ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍): 60 mg/dL କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

ଉଚ୍ଚ LDL: 160 mg/dL କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ସାଧାରଣତଃ, 125 mg/dL ଏବଂ 200 mg/dL ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।

ବୟସ

ମୋଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର

(mg/dL)

 LDL ସ୍ତର (mg/dL) HDL ସ୍ତର (mg/dL)
20-29 ବର୍ଷ 125 – 200 100 < ପୁରୁଷ: < 40, ମହିଳା: < 50
30-39 ବର୍ଷ 125 – 200 100 < ପୁରୁଷ: < 40, ମହିଳା: < 50
40-49 ବର୍ଷ 125 – 200 100 < ପୁରୁଷ: < 40, ମହିଳା: < 50
50-59 ବର୍ଷ 125 – 200 100 < ପୁରୁଷ: < 40, ମହିଳା: < 50
60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ 1 25 – 200 100 < ପୁରୁଷ: < 40, ମହିଳା: < 50

ପିଲା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ (୨ ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ) କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର

କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଉଚ୍ଚ ବିପଜ୍ଜନକ
ମୋଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର 170 ମିଗ୍ରା/ଡେଲିଟର କମ୍170-199 (mg/dL) ≥ 200 (mg/dL)

LDL ସ୍ତର

(mg/dL)

 >110 (mg/dL)110-129 (mg/dL)≥ 130 (mg/dL)

HDL ସ୍ତର

(mg/dL)

> 45 (mg/dL) ---< 40(mg/dL)
ଟ୍ରାଇଗ୍ଲାଇସରାଇଡ୍ < 90 (mg/dL)90-129 (mg/dL)≥ 130 (mg/dL)

ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ:

ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହୃଦଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏବଂ ପେରିଫେରାଲ ଧମନୀ ରୋଗ (PAD) ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ମାୟୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚଳନ କରୁଥିବା ଧମନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ଲାକ୍ ଜମା ହେବା ଶେଷରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ହୃଦଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତଥାପି, PAD ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ବାଧା ଦିଏ । ତେଣୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।

ଏହ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ତ୍ବଚାରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଯାଉଛି କି ? ହୋଇପାରେ କିଡନୀ ସମସ୍ୟା - SIGNS OF KIDNEY DISEASE ON THE SKIN

ଏହ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି, କେବେ କରିବା ଉଚିତ୍‌ ? ଜାଣନ୍ତୁ - WHEN TO TAKE CHOLESTEROL TEST

ଏହ ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ହାର୍ଟ ଆଟାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ... - SYMPTOMS OF HIGH CHOLESTEROL

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ ।)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

