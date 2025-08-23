ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୟସ ଅନୁସାରେ ଶରୀର ପାଇଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା କିଡନୀରେ କୋଷ ଝିଲ୍ଲୀ ଗଠନ, ହରମୋନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପିତ୍ତ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଶରୀରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଅଛି, ଯଥା:- HDL, ଏହାକୁ ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କୁହାଯାଏ । ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି LDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍, ଏହାକୁ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କୁହାଯାଏ । ତଥାପି, ପ୍ରକୃତ ସମସ୍ୟା ସେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ LDLର ସ୍ତର ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ତରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ଏହା ହୃଦରୋଗର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଇଥାଏ । ତେଣୁ ଶରୀରରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସ୍ତର ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ରୋଗର କାରଣ ହୁଏ । ଶରୀରରେ LDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଥରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜିକାଲି ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ସ ଯୋଗୁଁ ହୃଦଘାତର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି, ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ । ତେଣୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର କେତେ ହେବା ଉଚିତ୍ ତାହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ଅନୁସାରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର କେତେ ହେବା ଉଚିତ୍ ?
- କେଉଁ ବୟସରେ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ?
MedlinePlus.gov ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକମାନେ 18 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେମାନଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ୍ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୃଦରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ନବୀନ ଭାମରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, 19 ବର୍ଷ ବୟସ ସୁଦ୍ଧା, ଯୁବକମାନଙ୍କ ମୋଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ (LDL) 100 mg/dLରୁ କମ୍ ଏବଂ HDL କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ 45 mg/dLରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ । ମନେରଖନ୍ତୁ ଯେ ବୟସ ସହିତ ଶରୀରରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ ।
AHA ଅନୁଯାୟୀ, ମୋଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍: 200 mg/dLରୁ କମ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। 200-239 mg/dL ମଧ୍ୟରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । 240 mg/dL କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
LDL (ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍): 100 mg/dLରୁ କମ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
HDL (ଭଲ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍): 60 mg/dL କିମ୍ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।
ଉଚ୍ଚ LDL: 160 mg/dL କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ଉଚ୍ଚ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ସାଧାରଣତଃ, 125 mg/dL ଏବଂ 200 mg/dL ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ସାଧାରଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବୟସ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।
|ବୟସ
ମୋଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର
(mg/dL)
|LDL ସ୍ତର (mg/dL)
|HDL ସ୍ତର (mg/dL)
|20-29 ବର୍ଷ
|125 – 200
|100 <
|ପୁରୁଷ: < 40, ମହିଳା: < 50
|30-39 ବର୍ଷ
|125 – 200
|100 <
|ପୁରୁଷ: < 40, ମହିଳା: < 50
|40-49 ବର୍ଷ
|125 – 200
|100 <
|ପୁରୁଷ: < 40, ମହିଳା: < 50
|50-59 ବର୍ଷ
|125 – 200
|100 <
|ପୁରୁଷ: < 40, ମହିଳା: < 50
|60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ
|1 25 – 200
|100 <
|ପୁରୁଷ: < 40, ମହିଳା: < 50
ପିଲା ଏବଂ କିଶୋରମାନଙ୍କ (୨ ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ) କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତର
|କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ପ୍ରକାର
|ସାଧାରଣ
|ଉଚ୍ଚ
|ବିପଜ୍ଜନକ
|ମୋଟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତର
|170 ମିଗ୍ରା/ଡେଲିଟର କମ୍
|170-199 (mg/dL)
|≥ 200 (mg/dL)
LDL ସ୍ତର
(mg/dL)
|>110 (mg/dL)
|110-129 (mg/dL)
|≥ 130 (mg/dL)
HDL ସ୍ତର
(mg/dL)
|> 45 (mg/dL)
|---
|< 40(mg/dL)
|ଟ୍ରାଇଗ୍ଲାଇସରାଇଡ୍
|< 90 (mg/dL)
|90-129 (mg/dL)
|≥ 130 (mg/dL)
ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ:
ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ହୃଦଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ ଏବଂ ପେରିଫେରାଲ ଧମନୀ ରୋଗ (PAD) ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଜଟିଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ମାୟୋ କ୍ଲିନିକ୍ ଅନୁଯାୟୀ, କରୋନାରୀ ଧମନୀ ରୋଗ ସେତେବେଳେ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚଳନ କରୁଥିବା ଧମନୀଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କୌଣସି ପୂର୍ବ ସୂଚନା ବିନା ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଯାଏ। ପ୍ଲାକ୍ ଜମା ହେବା ଶେଷରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହକୁ ଅବରୋଧ କରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହା ହୃଦଘାତର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ହ୍ରାସ ପାଇବା ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତଥାପି, PAD ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନକୁ ବାଧା ଦିଏ । ତେଣୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଆମେ ଏହି ସୂଚନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ତଥାପି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ ।)
