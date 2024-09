ETV Bharat / health

ରୁଟି ତିଆରି ବେଳେ ଜମାରୁ ବି କରନ୍ତୁନି ଏମିତି ଭୁଲ, ହୋଇପାରେ ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର - Can roti cause cancer

By ETV Bharat Health Team

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୁଟି ଭାରତୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଖାଦ୍ୟ । ଏହାର ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାରୀ ଗୁଣ ରହିଛି । ରୁଟିରେ ଥିବା ଫାଇବର ହଜମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏଥିରେ ଓଜମ କମେ । ଇମ୍ୟୁନିଟି ବଢାଏ । ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡପ୍ରେସର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ । ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଓ ରାତ୍ରିଭୋଜନରେ ରୁଟି ଖାଉଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାତି ବେଳା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି । ଏବେ ଏହି ନିତିଦିନିଆ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ରୁଟି ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ ହୋଇପାରେ । ନିଆଁରେ ସିଧା ଆଞ୍ଚରେ ସେକା ହୋଇଥିବା ରୁଟି ଖାଇଲେ ଏହି କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

ଏମିତି ରୁଟି ବନାଉଥିଲେ ସାବଧାନ ! ହୋଇପାରେ ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର (ETV Bharat)

2018ରେ ଜର୍ନାଲ ଫୁଡ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ରୁଟି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟପଦାର୍ଥକୁ ସିଧାସଳଖ ନିଆଁରେ ରାନ୍ଧିବା ଦ୍ବାରା କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ । ଡାକ୍ତର ଜେ.ଏଲ.ଲି, ଜେ.ଏଚ.କିମ୍, ୱାଇ. ଜେ.ଲି Formation of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons(PAHs) In Food During Cooking ଅଧ୍ୟୟନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଡାକ୍ତରଙ୍କ (ରିପୋର୍ଟ) କହିବା କଥା, ଉଚ୍ଚ ତାପମାନରେ ଖାଦ୍ୟ ରାନ୍ଧିଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ଯୌଗିକ ଯେମିତିକି- ଏକ୍ରିଲାଇମାଇଡ, ହେଟ୍ରୋସାଇକ୍ଲିକ ଏମାଇନ୍ (HCA) ଓ ପଲିସାଇକ୍ଲିକ ଏରୋମାଟିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ସ (PAH) ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ସେହିପରି ସିଧା ଆଞ୍ଚରେ ମାଂସ ରାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସର ଆଶଙ୍କା ବଢିଥାଏ ।

ଏହି କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ବର୍ତ୍ତିବାକୁ ଡାକ୍ତର କିଛି ଟିପ୍ସ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

କ୍ୟାନ୍ସର ଆଶଙ୍କା କେମିତି କମାଇବେ: