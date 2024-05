ETV Bharat / health

ଶୋଇବା ସ୍ଥିତି ବିଗାଡି ଦେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ? ଏମିତି ଶୋଇଲେ, ରହିବେ ସୁସ୍ଥ - Which Position Is Good For Sleep

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 14, 2024, 1:57 PM IST

କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଶୋଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ? ( ETV Bharat Odisha )

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ନିଦ ଜରୁରୀ । ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଅତି କମରେ ୭ ରୁ ୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ୍ । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୋଇବା ସମୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି । କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଡାହାଣ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେକୌଣସି ବୟସ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଅପେକ୍ଷା 'ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ' ଶୋଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ । ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଶୋଇଲେ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପକାର ପାଇପାରିବେ । ତେବେ କିପରି ଏବଂ କେଉଁ ଲାଭ ପାଇବେ, ଜାଣନ୍ତୁ.... କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଶୋଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ? (PIC Credit@RKC) ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବାର ଲାଭ:- ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହୁଏ, ଅବଶିଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ଶରୀରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୃହତ୍ ଅନ୍ତନଳୀରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ବୃହତ୍ ଅନ୍ତନଳୀ ଦେଇ ମଳାଶୟ ଅଂଶକୁ ଯାଏ । ତେବେ ଆମେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇଥାଉ, ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ହେତୁ ସେମାନେ ସହଜରେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ ତଳକୁ ଯାଆନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅନ୍ତନଳୀ ଗତି ସୁଗମ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ଭଲ । କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଶୋଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ? (PIC Credit@RKC) ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ: ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମର ଶୋଇବା ଅବସ୍ଥା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ । ବିଶେଷକରି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ହୃଦୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଅଟେ । କାରଣ ହୃଦୟ ଆମ ଶରୀରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇଥାଉ, ତେବେ ହୃଦୟକୁ ସହଜରେ ରକ୍ତ ଯୋଗାଇ ଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫଳସ୍ୱରୂପ ହୃଦୟରେ ଚାପ କମିଥାଏ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥାଏ । କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ଶୋଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ? (PIC Credit@RKC) ଯକୃତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣେ: ଯକୃତ ଆମ ଶରୀରର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇଥିବେ, ଯକୃତ ଉପରେ ଭାର ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଜମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇଲେ କେବଳ ଯକୃତ ଉପରେ ଥିବା ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଥାଏ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଯକୃତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୁଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଥକ୍କାପଣ ଦୂର କରାଏ: ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ଖାଇଯାଇଥାଉ ଏବଂ ତା’ପରେ ଆମେ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବକରୁ । ତେବେ, ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଶୋଇବା ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଦୂର କରିପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିର ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ: ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡିତ, ସେମାନଙ୍କ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ଉନ୍ନତି ହେତୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ହୋଇପାରେ । ଏଥିସହ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ଅମ୍ଳତା ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇଲେ ଏସବୁରୁ ଆରାମ ପାଇପାରିବେ । ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ: ଡାକ୍ତରମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ । କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହିପରି ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଠି, ଅଣ୍ଟା ଏବଂ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାପ କମିଯାଏ ଏବଂ ଜଣେ ଆରାମରେ ଶୋଇଥାଏ । ଏଥିସହ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଶିଶୁ ସହଜରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଏ । ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ, ଯଦିଓ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ .. ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଶୋଇଥା’ନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆରାମ ପାଇଁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପାରିବେ । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ । ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବିଶ୍ବ ନିଦ୍ରା ଦିବସ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ନିଦ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ