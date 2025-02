ETV Bharat / health

ଗର୍ଭଧାରଣର ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ କେତେ, ଜାଣନ୍ତୁ... - BEST AGE TO GET PREGNANT

Published : Feb 24, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଗର୍ଭଧାରଣର ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ କେତେ ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଥାଏ । ଆଜିକାଲିର ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟ କ୍ୟାରିଅର ଓ ପରିବାରକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା ବେଶ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ । ଆଉମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା- ଅବସାଦ, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ, ଧୁମ୍ରପାନ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଉପରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେଉଁ ସମୟରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ । ବୟସ ବଢିବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଥାଏ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ । ଅଧିକ ବୟସରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ଜଟିଳତା ଓ ବିପଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ନିକଟରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡ. ନନ୍ଦିତା ପଲଶେତକର ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ଓ ଗର୍ଭଧାରଣ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜଟିଳତା ଓ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଗର୍ଭଧାରଣର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ବୟସ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୋଡକାଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି । ଗର୍ଭଧାରଣର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ କଣ ? ଡ. ନନ୍ଦିତା ପଲଶେତକର କହିବାନୁଯାୟୀ, "ମହିଳାମାନେ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାର ସର୍ବୋକୃଷ୍ଟ ସମୟ ୨୮ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି । କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ୩୦ରୁ ୩୫ ବର୍ଷର ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଗର୍ଭଧାରଣ ପାଇଁ ବୟସ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ୨୮ ବର୍ଷରେ ଅଣ୍ଡାର ସଂଖ୍ୟା କମି କମି ଯାଇଥାଏ । ଯଦିଓ ୩୫ ବର୍ଷ ପରେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକ କଠିନ ହୋଇପାରେ ।"

