ଭୁବନେଶ୍ବର: 'ଆସ୍ଥମା' ଏକ ଗୁରୁତର ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ରୋଗ, ଏହା ଫୁସଫୁସ୍ ଜନିତ ରୋଗ ଅଟେ । ବିଶେଷ କରି ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ବାସ ରୋଗୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ରଖିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗାଡି ମଟରରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ, ଶିଳ୍ପ ପ୍ରଦୂଷଣ, ନିର୍ମାଣଧୀନ କୋଠାର ଧୂଳି ଯୋଗୁଁ ଦିନକୁ ଦିନ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଶ୍ୱାସ ରୋଗଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ।
‘ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି’
ତେବେ ୟୁନିଟ ୩ ଅଞ୍ଚଳର ସାଗର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ସେ ଦୀର୍ଘ ୧୦ ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଔଷଧ ଖାଉଛନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରହିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଶୀତଦିନ ଓ ପର୍ବ ପର୍ବାଣୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଧିକ ଶ୍ୱାସ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଯାହାଫଳରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ନିଜେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି । ବିଶେଷ କରି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ରାବଣ ପୋଡି ସମୟରେ ଭସାଣି ସମେତ ସହରରେ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କାମ ହୁଏ,ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।’
ସେହିପରି ୟୁନିଟ-୩ ଅଞ୍ଚଳର ଉର୍ମିଳା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ୩-୪ ବର୍ଷ ହେଲା ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ରହିଛି । ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଭିଡ଼ ସ୍ଥାନକୁ ବିଶେଷକରି ଏଡାଇଥାନ୍ତି । କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କ୍ରୋନିକ୍ ଅବ୍ଷ୍ଟ୍ରକଟିଭ୍ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଡିଜିଜ୍ (ସିଓପିଡି) ୱାର୍ଡ ରହିଛି । ଯେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୃଦ ରୋଗ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି ଶୀତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥାନ୍ତି ।’
ଭାରତରେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ସ୍ଥିତି କଣ ?
ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, ‘ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ପାଖାପାଖି ୬ପ୍ରତିଶତ ଶିଶୁ ଓ ୨ ପ୍ରତିଶତ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଶ୍ଵାସ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଶୋଇବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅବହେଳା ହେତୁ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ । ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ସବୁଠାରୁ ବଡ କାରଣ ହେଉଛି ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଧୂଳି ଉଡିବା, ମାଟି, ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଆଦିରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଶ୍ଵାସ ରୋଗ । ଏହି ରୋଗ ହେଲେ କାଶ, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା, ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ସମସ୍ୟା ହେବା ସହିତ ଛାତି ଟାଣି ହେବା ସହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ।’
- ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ?
ବାରମ୍ବାର ଶୁଖିଲା କାଶ ହେବା
- ଅନେକ ସମୟରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗିବା
- ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ହେଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗିବା
- ଅଧିକ ଧୂଳି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ଧଇଁସଇଁ ହେବା
- ରୋଗର ନିରାକରଣ କ'ଣ ?
୧) ଧୂମ୍ରପାନ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
୨) ଆଲର୍ଜି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଭଲ ।
୩) ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆସ୍ଥମା ହେଉଥିଲେ କମ୍ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
୪) ଧୂଳିକଣା କାରଣରୁ ଯଦି ଆଲର୍ଜି ହେଉଛି ତେବେ ଘରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ତକିଆ, ବେଡ୍ସିଟ୍ ଆଦି ସଫା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- ରୋଗର ବିଶେଷ ଚିକିତ୍ସା:
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆସ୍ଥମା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସାଧାରଣତ ଇନ୍ହେଲର ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ।
- କେଉଁ ବୟସରେ 'ଆସ୍ଥମା' ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ?:
ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ହେଉଛି ବାୟୁ ଜନିତ ରୋଗ। ବିଶେଷ କରି ଏହା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ବିଶେଷ ଭାବେ ୩୦ ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଆସ୍ଥମା ଅଧିକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ତାହା ଗୁରୁତର ହୋଇନଥାଏ ତଥାପି ବୟସ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
'ଆସ୍ଥମା' ହେଲେ କ'ଣ କରିବେନି ?
- ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନିୟମିତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବେ ନାହିଁ
- ଏସିରେ ରହୁଥିଲେ ଏସି କମ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ନିୟମିତ ଭାବରେ ଔଷଧ ଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ
- ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଫ୍ଲୁ ଟିକା ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି
- ଜଙ୍କଫୁଡ୍ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ଆଲାର୍ଜି ହେଉଥିବା ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା କାକରରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ନ କରିବା
- ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଳି ଉଡୁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ
- ଘରେ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତରା ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ନିରଜ ମିଶ୍ର
