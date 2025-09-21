ETV Bharat / health

ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି ମସ୍ତିଷ୍କ ଖିଆ ଆମିବା ସଂକ୍ରମଣ, କେରଳରେ ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ

ଯଦି ଆପଣ ନଦୀ, ନାଳ କିମ୍ବା ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ତେବେ ସାବଧାନ ! ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖିଆ ଆମିବା ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ । ଏପରି କହିଲେ ବିଶେଷଜ୍ଞ...

AMOEBA INFECTION SIGNS
AMOEBA INFECTION SIGNS (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 21, 2025 at 6:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମିବା ସଂକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେରଳରେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଖିଆ ଆମିବା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ 19 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 70 ଜଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି । ଯାହା ଏବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ 500ରୁ କମ୍ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେରଳରେ 120 ମାମଲା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଆମିବା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ଏହି ରୋଗ ପାଇଁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଟିକା ନାହିଁ । ତେବେ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ।

ଆମିବା କେଉଁଠାରେ ରୁହନ୍ତି ?

ଆମିବା ସାଧାରଣତଃ ମଇଳା ପାଣି, ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ରୁହନ୍ତି । ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା ପହଁରିବା ସମୟରେ ଆମିବା ନାକ ଦେଇ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ରୋଗ ପରେ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥାଏ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରୋଗ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ କାରଣ ଅନେକ ପିଲା ନଦୀ, ହ୍ରଦ, ପୋଖରୀ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଗାଧୋଇଥାନ୍ତି ।

ଏନେଇ ଡାକ୍ତର ଯୁଗଳ କିଶୋର କୁହନ୍ତି," ଆମିବା ପାନୀୟ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ । ଏହା ନାକ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରେ। ପହଁରିବା ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଆମିବା ନାକ ଦେଇ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଆମିବା ସିଧାସଳଖ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଯାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ରୋଗକୁ ପ୍ରାଥମିକ ଆମିବିକ୍ ମେନିଞ୍ଜୋଏନ୍ସେଫାଲାଇଟିସ୍ (PAM) କୁହାଯାଏ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସାଧାରଣ ଭାଇରସ୍ ସଂକ୍ରମଣ ପରି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଗୀ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଏ, ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ କୋମା ପରି ହୋଇଯାଏ। ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ।

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ?

  • ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା
  • ଜ୍ୱର
  • ବାନ୍ତି
  • ଗଳା ସମସ୍ୟା
  • ଥକ୍କାପଣ
  • ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମିବା ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ କରିବା କଷ୍ଟକର । କାରଣ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗେ। ମୃତ୍ୟୁହାର 95% ରୁ ଅଧିକ ।

ପ୍ରତିରୋଧକ ଉପାୟ

ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସଫା କିମ୍ବା ଗରମ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଲା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା କିମ୍ବା ପହଁରିବା ସମୟରେ ପାଣିକୁ ନାକରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ, ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଆମିବା ସଂକ୍ରମଣ, ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ "ମସ୍ତିଷ୍କ ଖାଉଥିବା ଆମିବା" କୁହାଯାଏ,ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ କିନ୍ତୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଗ । ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶ୍ୱରେ 500ରୁ କମ୍ ଲୋକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବଳ କେରଳରେ 120 ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି । ଭାରତ ଭଳି ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ରୋଗର ବିପଦ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ଯେହେତୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଟିକା ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଦୂଷିତ ପାଣିରେ ଥିବା ଆମିବା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ, ଯାହା ପହଁରିବା କିମ୍ବା ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ନାକ ଦେଇ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଧାସଳଖ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ । ତେଣୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ପିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା ନକରିବା ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।

For All Latest Updates

TAGGED:

AMOEBA INFECTION KERALA SYMPTOMSAMOEBA INFECTION CAUSESAMOEBA INFECTION TREATMENTBRAIN EATING AMOEBAAMOEBA INFECTION SIGNS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.