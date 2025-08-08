ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସମସ୍ତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୃଦ୍ଧ ହେବେ । ତେବେ ଏହି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ? ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ, ଏହା 60-70 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ମାତ୍ର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ 60 କିମ୍ବା 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା (Continuous Process), ଯାହା ଜୀବନର ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏକ ନୂଆ ଆଧ୍ୟୟନରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । 'ସେଲ୍' ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ 34 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚୀନରେ 14ରୁ 68 ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରାୟ 70 ଜଣଙ୍କ ଟିସୁ (Tissues) ବିଶ୍ଲେଷଣ କରିଥିଲେ । ଯେଉଥିରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କ୍ରମିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (Gradual Process) । ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ (Organ) ଓ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ 34 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ସେହିପରି ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
କେତେବେଳେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୁଏ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ?
ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନୁଯାୟୀ, 45ରୁ 55 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ବରାନ୍ବିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ବା ବ୍ଲଡ ଭେସେଲ୍ (Blood Vessels) ଉପରେ ପକାଏ । ବୟସ ବିଢ଼ାବ ସହ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ mRNA ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରୋଟିନ କମ୍ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଂକେତ । ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ହାର୍ଟ (Heart), ଲିଭର (Liver), ପାନକ୍ରିଆଜ (Pancreas), ଫୁସ୍ଫୁସ୍ (Lungs), ଚର୍ମ (Skin) ଓ ମାଂସପେଶୀ (Muscles) ସମେତ ଶରୀରର ଅନେକ ଅର୍ଗାନ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ବୟସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବଢିଥାଏ । ପ୍ଲୀହା (Spleen in the stomach), ଆଡ୍ରେନାଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ (Adrenal Glands) ଓ ମହାଧମନୀ (Aorta) ଭଳି ଅଙ୍ଗରେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷ କରି 45ରୁ 55 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହାଧମନୀରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସ୍ତରରେ ପ୍ରମୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ।
ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ନ୍ୟୁୟର୍କ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ନେଭିଲ ସଞ୍ଜନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକର ବୟସ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ନିଷ୍କର୍ସ ବୟସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ପାଇଁ ନୂଆ ଚିକିତ୍ସା ଖୋଜିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଆଶା ଅଛି ଯେ, ଏହି ଉପଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଟେକ୍ସାସ ମେଡିକାଲ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ବ୍ଲାକୱେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, 45ରୁ 55 ବର୍ଷ ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଆଯାଇଥିବା ଛୋଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ।
ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ସକ୍ରିୟ ରହିବା, ରକ୍ତଚାପ, ସୁଗାର, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ କମ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ଭଳି ଛୋଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରଫେସର ବ୍ଲାକୱେଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ କୋଷୀୟ ସ୍ତରରେ (cellular level) ଏହି ସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଭ୍ୟାସ ବୃଦ୍ଧି କରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ, ହାର୍ଟ ଆଟାକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ...
(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝିବା ପାଇଁ । ଏହା ETV Bharatର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ । ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଭଲ ।)