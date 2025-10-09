ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼, ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଓ DSP ସନ୍ଦିପାନ ଗର୍ଗ ଗିରଫ
ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ । ପୂର୍ବରୁ 3 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଏବଂ DSP ସନ୍ଦିପାନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2025 at 11:12 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିତିଛି 20 ଦିନ । ଏପରି ସମୟରେ ଗାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ । ଜୁବିନଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଏକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବା ହତ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ଥିବା ଙଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନିକଟରେ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିଛି । ବୁଧବାର ପୋଲିସ ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଏବଂ ଆସାମ ପୋଲିସର ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସନ୍ଦିପାନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ଓ DSP ସନ୍ଦିପାନ ଗର୍ଗ ଗିରଫ
ଆସାମ ପୋଲିସ ସେବା (ଏଏସ୍ ପି) ଅଧିକାରୀ ଜୁବିନଙ୍କ ସହ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଡଙ୍ଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 19 ତାରିଖରେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ପହଁରିବା ସମୟରେ ଜୁବିନ୍ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । କାମରୂପ ଜିଲ୍ଲାର ବୋକୋ-ଚାୟଗାଓଁର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସହକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ । କାମରୂପ ମେଟ୍ରୋପଲିଟାନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ନ୍ୟାୟିକ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (ସିଜେଏମ୍) ତାଙ୍କୁ 7ଦିନିଆ ପୋଲିସ ହେପାଜତକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ।
ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 5କୁ ବୃଦ୍ଧି
ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା (ଆଇପିସି)ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଦୋଷୀ ହତ୍ୟା, ଅପରାଧିକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ମାମଲାରେ ସନ୍ଦିପାନଙ୍କ ସମେତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ (ଏସ୍ ଆଇଟି) ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସମ୍ଭାବନା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 19ରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।
ଦୁଇଥର ହୋଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ
ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ 'ବୁଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା' ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ଲୋକମାନେ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଗୌହାଟିରେ ଗାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା ।
