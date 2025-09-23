ETV Bharat / entertainment

ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍, ଆଜି ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

ଆଜି ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର । ଭଉଣୀ ଦେବେ ମୁଖାଗ୍ନି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୌହାଟୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି ।

ZUBEEN GARG SECOND POST MORTEM
ZUBEEN GARG SECOND POST MORTEM (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 11:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: "କିଙ୍ଗ ଅଫ ହମିଂ" ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକପ୍ରିୟ ଆସାମୀ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଥର ଗାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି । ଗୌହାଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ (GMCH)ର ଡାକ୍ତରମାନେ AIIMS-ଗୌହାଟିର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ସରୁସାଜାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ।

ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍

ଗୌହାଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (GMCH)ରେ ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇଛି । ଏହା ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (SDM) ଦିବ୍ୟା ପଟେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଗାୟକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଭୋଗେଶ୍ୱର ବରୁଆ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସୋମବାର ପୂର୍ବରୁ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗୌହାଟିରେ କରାଯିବ । ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଲୋକମାନେ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତଦେହର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗେରିଟା ଜୁବିନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗରିମା ସାଇକିଆ ଗର୍ଗଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।"

ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ

ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁର ହାଇକମିଶନ ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପଠାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ 'ବୁଡ଼ିଯିବା' ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭିନ୍ନ । ଆମେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ CIDକୁ ପଠାଇବୁ । ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।"

ଆଜି ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ଭଉଣୀ ଦେବେ ମୁଖାଗ୍ନି

ଆସାମୀ ଗାୟକ ଜୁବିନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ କାମାରକୁଚି ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯିବ । ଏନେଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୌହାଟୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା କାମାରକୁଚିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ, ପାମି ବୋରଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବେ । ତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଜୁବିନଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ଅରୁଣ ଗର୍ଗ ଏବଂ ଲେଖକ, ଗୀତିକାର ଏବଂ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ଗୌତମ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପରିବାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଜୁବିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଗରିମା ସାଇକିଆ ଗର୍ଗଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆରପାରିରେ 'ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର' ଗୀତ 'ୟା ଅଲି' ଫେମ୍ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ, ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗୌହାଟିରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ

ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

ZUBEEN GARGZUBEEN GARG FUNERALଜୁବିନ ଗର୍ଗଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମZUBEEN GARG SECOND POST MORTEM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁହାର ଜାତୀୟ ହାରଠୁ ଅଧିକ, କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସରକାର ?

ଡାଇବେଟିସଠୁ ନେଇ ତ୍ବଚା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଲ ସାଇଡର ଭିନେଗାରର କରାମତି

ବିଲୁପ୍ତର ବନ୍ଧୁ ନିରୋଦ: ପେଶା ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା, ନିଶା ଐତିହ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ

ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟର 'ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ' କିଶୋର ମାଣିଆ; ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଗଢୁଛନ୍ତି 'ଅଭିମନ୍ୟୁ', 50 ବର୍ଷ ଧରି କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.