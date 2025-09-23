ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍, ଆଜି ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର
ଆଜି ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର । ଭଉଣୀ ଦେବେ ମୁଖାଗ୍ନି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୌହାଟୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2025 at 11:57 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: "କିଙ୍ଗ ଅଫ ହମିଂ" ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକପ୍ରିୟ ଆସାମୀ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୩ ତାରିଖରେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ଦ୍ୱିତୀୟଥର ଗାୟକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି । ଗୌହାଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲ (GMCH)ର ଡାକ୍ତରମାନେ AIIMS-ଗୌହାଟିର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯାଇଛି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ସରୁସାଜାଇ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ ।
The final goodbye to the legend, #BelovedZubeen.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 23, 2025
You will always be alive in our hearts and thoughts. https://t.co/FRYccUh3cy
ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍
ଗୌହାଟି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲ (GMCH)ରେ ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହୋଇଛି । ଏହା ସବ-ଡିଭିଜନାଲ୍ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (SDM) ଦିବ୍ୟା ପଟେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଗାୟକଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଜୁନ ଭୋଗେଶ୍ୱର ବରୁଆ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା । ସୋମବାର ପୂର୍ବରୁ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସର୍ମା କହିଥିଲେ ଯେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଗୌହାଟିରେ କରାଯିବ । ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, "ଲୋକମାନେ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତଦେହର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ପୂର୍ବରୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପବିତ୍ର ମାର୍ଗେରିଟା ଜୁବିନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗରିମା ସାଇକିଆ ଗର୍ଗଙ୍କ ସହ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।"
A few hours left before #BelovedZubeen begins his final journey.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025
A short while ago, I joined his well wishers at Sarusajai Stadium to pay my tributes.
The last 2 days symbolised the love he commands over people.
There will never be another Zubeen💔 pic.twitter.com/gVRgbOFmT6
ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ
ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁର ହାଇକମିଶନ ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପଠାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ 'ବୁଡ଼ିଯିବା' ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭିନ୍ନ । ଆମେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ CIDକୁ ପଠାଇବୁ । ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।"
Ahead of the final goodbye to Zubeen, I inspected the cremation site and took stock of the preparations. pic.twitter.com/465bsmNZwy— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 22, 2025
ଆଜି ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର, ଭଉଣୀ ଦେବେ ମୁଖାଗ୍ନି
ଆସାମୀ ଗାୟକ ଜୁବିନଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ କାମାରକୁଚି ଶ୍ମଶାନରେ କରାଯିବ । ଏନେଇ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୌହାଟୀର ଉପକଣ୍ଠରେ ଥିବା କାମାରକୁଚିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଜୁବୀନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ରାତିରେ ଶ୍ମଶାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ସାନ ଭଉଣୀ, ପାମି ବୋରଠାକୁର, ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବେ । ତାଙ୍କ ସହ ଜଣେ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଜୁବିନଙ୍କ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀ ଅରୁଣ ଗର୍ଗ ଏବଂ ଲେଖକ, ଗୀତିକାର ଏବଂ ଅଭିନେତା ରାହୁଲ ଗୌତମ ଶର୍ମା, ଯିଏକି ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପରିବାରର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ । ଜୁବିନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଗରିମା ସାଇକିଆ ଗର୍ଗଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆରପାରିରେ 'ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର' ଗୀତ 'ୟା ଅଲି' ଫେମ୍ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ, ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗୌହାଟିରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ
ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ