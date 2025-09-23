ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ, ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଉଭଣୀ

ETV Bharat / entertainment

ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ । ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ସାନ ଉଭଣୀ । ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ଦିଆଗଲା ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ।

ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 12:43 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଆସାମୀ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତଥା 'କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହମିଂ' ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ । ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ । ଆଜି (ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 23)ରେ ଆସାମାର ଗୌହାଟି ସ୍ଥିତ ସୋନପୁରର କାମାରକୁଚି ଶ୍ମଶାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ ଉଭଣୀ ପାମି ବର୍ଠାକୁର । ପାମିଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ଗର୍ଗ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗୌତମ ଶର୍ମାବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଫ୍ୟାନ୍ସ, ନେତା-ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଲିବ୍ରଟି ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 19ରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।

ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଶେଷ ବିଦାୟ

ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 20 ଭୋର୍ 4.30 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରବିବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 21)ରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗୌହାଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଣାଯାଇଥିଲା । ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜୁବିନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଆଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବାଟେ ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । କିଛି ମର୍ମାହତ ଫ୍ୟାନ୍ସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି 'କାହିଁକି ଜୁବୀନ୍ ଦା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କାହିଁକି ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ' ବୋଲି କହୁଥିଲେ । କେତେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାରମ୍ପାରିକ ଆସାମୀ ସଙ୍ଗୀତ 'ଗମୋସା'ର ଫଟୋଚିତ୍ର ଧରି ଗାୟକଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ବୋରୁହା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ଲେକ୍ସରେ ଗାୟକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରଖାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ପରିବାର ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ହେଲା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍, ଆଜି ହେବ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର

ଦୁଇଥର ହେଲା ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ

ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁର ହାଇକମିଶନ ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପଠାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ 'ବୁଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା' ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭିନ୍ନ । ଆମେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ CIDକୁ ପଠାଇବୁ । ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଲୋକମାନେ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଆଜି ଗୌହାଟିରେ ଗାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ସରିଥିଲେ ହେଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ବାକି ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଗୌହାଟିରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଭାବବିହ୍ବଳ ଫ୍ୟାନ୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆରପାରିରେ 'ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର' ଗୀତ 'ୟା ଅଲି' ଫେମ୍ ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ, ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ

ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୧୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୨ରେ ମେଘାଳୟର ତୁରାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜୁବୀନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା କମ୍ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଅନେକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଢୋଲ, ଗିଟାର ଏବଂ କୀବୋର୍ଡ ଭଳି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ୧୯୯୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ "ଅନାମିକା" ତାଙ୍କୁ ଆସାମୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଆସାମୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମେତ ୪୦ଟି ଭାଷାରେ ୩୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

