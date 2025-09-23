ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ, ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ଉଭଣୀ
ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ । ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲେ ସାନ ଉଭଣୀ । ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ଦିଆଗଲା ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲୋକପ୍ରିୟ ଆସାମୀ ଗାୟକ ତଥା ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ତଥା 'କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ହମିଂ' ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ । ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଲୀନ ହେଲେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗ । ଆଜି (ସେପ୍ଚେମ୍ୱର 23)ରେ ଆସାମାର ଗୌହାଟି ସ୍ଥିତ ସୋନପୁରର କାମାରକୁଚି ଶ୍ମଶାନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି । ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଛନ୍ତି ସାନ ଉଭଣୀ ପାମି ବର୍ଠାକୁର । ପାମିଙ୍କ ସହ ଅରୁଣ ଗର୍ଗ ଏବଂ ରାହୁଲ ଗୌତମ ଶର୍ମାବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଫ୍ୟାନ୍ସ, ନେତା-ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେଲିବ୍ରଟି ସମେତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମୟରେ ସାମିଲ ଥିବା ବେଳେ ଭାବବିହ୍ୱଳ ପରିବେଶରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Guwahati, Assam: Family members performed the Mukhagni of the mortal remains of singer Zubeen Garg— IANS (@ians_india) September 23, 2025
(Source: DIPR Assam) pic.twitter.com/b13aawJBil
ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଜୁବିନ ଗର୍ଗ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 19ରେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିବା ବେଳେ ସେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 52 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ।
Guwahati, Assam: The last rites of singer Zubeen Garg were performed— IANS (@ians_india) September 23, 2025
(Source: DIPR Assam) pic.twitter.com/XEdDhW5mvg
ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶରେ ଶେଷ ବିଦାୟ
ଏହା ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 20 ଭୋର୍ 4.30 ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ରବିବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ୱର 21)ରେ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଗୌହାଟି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଆଣାଯାଇଥିଲା । ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜୁବିନଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଶଂସକ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ । ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭିଆଇ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବାଟେ ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଗାୟକ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ । କିଛି ମର୍ମାହତ ଫ୍ୟାନ୍ସ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି 'କାହିଁକି ଜୁବୀନ୍ ଦା, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ କାହିଁକି ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ' ବୋଲି କହୁଥିଲେ । କେତେକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଲୋକପ୍ରିୟ ପାରମ୍ପାରିକ ଆସାମୀ ସଙ୍ଗୀତ 'ଗମୋସା'ର ଫଟୋଚିତ୍ର ଧରି ଗାୟକଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଅର୍ଜୁନ ବୋରୁହା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ଲେକ୍ସରେ ଗାୟକଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ରଖାଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ ପରିବାର ସମେତ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏବଂ ସେଲିବ୍ରିଟି ତାଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି ।
#WATCH | Kamrup, Assam | Assamese Singer Zubeen Garg's wife, Garima Saikia Garg, breaks down during the cremation rituals of her husband, Zubeen Garg, at a crematorium in Kamarkuchi NC village— ANI (@ANI) September 23, 2025
(Source: DIPR) pic.twitter.com/SIZmuuYtQj
#WATCH | Kamrup, Assam | Union Minister Kiren Rijiju paid his respects to Assamese Singer Zubeen Garg at a crematorium in Kamarkuchi NC village.— ANI (@ANI) September 23, 2025
The last rites will begin shortly
(Source: DIPR) pic.twitter.com/b0FVG2rehc
ଦୁଇଥର ହେଲା ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ
ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଗାୟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁର ହାଇକମିଶନ ଜୁବିନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପଠାଇଛି । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ 'ବୁଡ଼ିଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା' ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା । ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଭିନ୍ନ । ଆମେ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ CIDକୁ ପଠାଇବୁ । ଆସାମ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଲୋକମାନେ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଯାହା ପରେ ଆଜି ଗୌହାଟିରେ ଗାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୋଷ୍ଟମାର୍ଟମ କରାଯାଇଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ସରିଥିଲେ ହେଁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ବାକି ରହିଛି ।
#WATCH | Kamrup, Assam | Assamese Singer Zubeen Garg's wife Garima Saikia Garg pays her last respects as the preparations for her husband, Zubeen Garg's cremation are underway at a crematorium in Kamarkuchi NC village— ANI (@ANI) September 23, 2025
(Source: DIPR) pic.twitter.com/3YChstsGzi
ଜୁବିନ ଗର୍ଗଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ୧୮ ନଭେମ୍ବର ୧୯୭୨ରେ ମେଘାଳୟର ତୁରାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜୁବୀନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା କମ୍ ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସେ ଅନେକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ରରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଢୋଲ, ଗିଟାର ଏବଂ କୀବୋର୍ଡ ଭଳି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ବଜାଇବାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ୧୯୯୨ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଆଲବମ୍ "ଅନାମିକା" ତାଙ୍କୁ ଆସାମୀ ସଙ୍ଗୀତ ଶିଳ୍ପରେ ଜଣେ ଷ୍ଟାର କରିଥିଲା । ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଆସାମୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ବଙ୍ଗାଳୀ ସମେତ ୪୦ଟି ଭାଷାରେ ୩୫,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗୀତ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ