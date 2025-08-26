ETV Bharat / entertainment

ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବାୟୋପିକ: CBFC ଆପତ୍ତିକୁ ଖାରଜ କଲେ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ, 'ଅଜୟ' ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜକୁ ଦେଲେ ଅନୁମତି

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ଆଧାରିତ 'ଅଜୟ: ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଏ ଯୋଗୀ' ରିଲିଜକୁ ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ । ଆପତ୍ତିଜନକ ଭଳି କିଛି ନାହିଁ କହିଲେ କୋର୍ଟ ।

Published : August 26, 2025 at 10:30 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଅଜୟ: ଦ ଅନଟୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଏ ଯୋଗୀ' ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି । ରିଲିଜ ହେବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ 'ଅଜୟ' ।ସୋମବାର ବମ୍ବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରମାଣନ ବୋର୍ଡ (CBFC)ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଚାରପତି ରେବତୀ ମୋହିତେ-ଡେରେ ଏବଂ ନୀଲା ଗୋଖଲେଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ଭଲଭାବେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ବିବାଦୀୟ ସିନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଛନ୍ତି, ସଂଳାପ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ନୋଟ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ଯଦିଓ ଏହା ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ନିର୍ମାତାଙ୍କ କଳ୍ପନାକୁ କିଛି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆମେ (ଫିଲ୍ମରେ) କିଛି ଆପତ୍ତିଜନକ ପାଇଲୁ ନାହିଁ । ଏଣୁ CBFC ଆପତ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିବା ସହ ଫିଲ୍ମ ବିନା କଟରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲା ସେନ୍ସର ବୋର୍ଡ

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, CBFC ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ମନା କରିବା ସମୟରେ 29ଟି କଟ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା । ଅପିଲରେ, ଏହାର ସମୀକ୍ଷା କମିଟି 8 ଟି କଟ୍ ବାତିଲ କରିଦେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ 17ଟି ଆପତ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା । ତା'ପରେ ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଉଭୟ ବିଚାରପତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥକ ଅଧିବେଶନରେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପରେ, ଖଣ୍ଡପୀଠ CBFCର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ "ଅଯଥା" ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ବୋର୍ଡକୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

CBFC ଅବୈଧ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ପ୍ରଯୋଜକ

ପ୍ରଯୋଜକମାନେ CBFC ଉପରେ "ଅବୈଧ ଆଧାର"ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ନୋ-ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ (NOC) ମାଗିବା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା, ଯାହା ବୋର୍ଡର କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ବାହାରେ ବୋଲି ସେମାନେ ଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଉପସ୍ଥିତ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ରବି କଦମ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏପରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ପାଳନ କରି ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସ୍ଥଗିତ ରଖି, CBFC ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି । ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବିଷୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଏହାର ଅଛି ।

ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ନିର୍ମାତା

ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ 1, 2025 ରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଆବେଦନକାରୀମାନେ କୋର୍ଟକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜୁନ୍ 5 ରେ CBFC ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ । ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ବୋର୍ଡ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଥା ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିର୍ମାତାମାନେ ଦୁଇଥର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ।

ଜୁଲାଇ ମାସରେ, କୋର୍ଟ ସିବିଏଫସିକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଡାଇ ପାରିବେନାହିଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଆସୁଛି ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବାୟୋପିକ୍; 'ଅଜୟ' ଟିଜର ଆଉଟ୍, ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ ଫିଲ୍ମ

'ଅଜୟ' ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି "ଦ ମଙ୍କ ହୁ ବିକେମ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର" ପୁସ୍ତକରୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ଅନନ୍ତ ଜୋଶୀ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । 'ଅଜୟ' ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରବିନ୍ଦ୍ର ଗୌତମ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଶାନ୍ତନୁ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ । ଅନନ୍ତ ଯୋଶୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିରହୁଆ, ପବନ ମାଲହୋତ୍ରା, ରାଜେଶ ଖଟ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ସଙ୍ଗୀତ ମିତ ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏବଂ ଏହା ସମ୍ରାଟ ସିନେମାଟିକ୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ସୋନୁ ନିଗମ, ବି ପ୍ରାକ୍ ଏବଂ ମିକା ସିଂହଙ୍କ ପରି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏଥିରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

