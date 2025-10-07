ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଏ ? 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1'ର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କରି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ
'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1' ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ କଷ୍ଟ୍ୟମ ନେଇ ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଏହାକୁ କିଏ ଡିଜାଇନ କରିଛନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତି କି,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2025 at 5:19 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ଅକ୍ଟୋବର 2, 2025 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଉଛି । ଫିଲ୍ମକୁ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି । ଏଥିସହ ଫିଲ୍ମରେ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ପୋଷାକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ପୋଷାକଗୁଡ଼ିକ କିଏ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ?
Being a part of Kantara Chapter 1 has been a truly unforgettable journey.— Pragathi Rishab Shetty (@PragathiRShetty) October 7, 2025
Designing costumes for a story so rooted, raw, and divine was more than work it was an emotion.#KantaraChapter1
1/2 pic.twitter.com/0gG7tkqfc5
ଅକ୍ଟୋବର 6 ରେ, ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଗତି ଶେଟ୍ଟୀ, 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ସେଟ୍ ରୁ କିଛି ଅନସିନ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ପୋଷ୍ଟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ, "ଏହି ଫିଲ୍ମର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଛି ।" ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି, ପ୍ରଗତି ଶେଟ୍ଟୀ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1' ର ଏକ ଅଂଶ ହେବା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଯାତ୍ରା ହୋଇଛି । ଏତେ ଗଭୀର, ମୌଳିକ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ କାହାଣୀ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା କେବଳ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏକ ଭାବନାଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା । ଏହି ଚମତ୍କାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ବୁଣା କରିଥିବାରୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1'ର ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଓପନିଂ; ଗୋଟିଏ ଶୋ' ପାଇଁ କିପରି କରିଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ, ଅନୁଭୂତି ବଖାଣିଲେ ଋଷଭ
ଋଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିଏ ?
"କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1"ର ପୋଷାକ (କଷ୍ଟ୍ୟୁମ) ଡିଜାଇନର୍ ଆଉ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ବରଂ ରିଷଭ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରଗତି ଶେଟ୍ଟୀ । ପ୍ରଗତୀ "କାନ୍ତାରା: ଚାପ୍ଟର 1" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ପୋଷାକ ଡିଜାଇନର୍ ଭାବରେ ପରଦା ପଛରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ସେ ଋଷଭଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହାୟକ ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି 2017 ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ 2019 ରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ରଣଭିତ ଏବଂ 2022 ରେ ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ରାଧ୍ୟାଙ୍କ ପିତାମାତା ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପଇସା ଛାଣୁଛି 'କାନ୍ତାରା ଚାପ୍ଟର 1', 300 କୋଟି କ୍ଲବରେ ମାରିଲା ଏଣ୍ଟ୍ରି
ଦୁଇ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଗତୀ
କହିରଖୁଛୁ କି, ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଛୋଟ କ୍ୟାମିଓ ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପରେ, ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ରଥ ସିନରେ ପ୍ରଗତୀଙ୍କ ଛୋଟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ । କେବଳ ପ୍ରଗତୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ରିଷଭ ଏବଂ ପ୍ରଗତୀଙ୍କ ପୁଅ ରଣଭିତ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ଏକ ଛୋଟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗତୀ ପୂର୍ବରୁ କାନ୍ତାରା (2022) ରେ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ