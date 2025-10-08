ETV Bharat / entertainment

କିଏ କ୍ରିସ ପାଠକ ? ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଖାନ

ପୁଣି ହାତକୁ ଦି'ହାତ ହେଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଖାନ । କ୍ରିସ ପାଠକଙ୍କୁ କଲେ ବିବାହ । କିଏ ସେ ? ଜାଣନ୍ତୁ...

SAARAA KHAN SECOND WEDDING
SAARAA KHAN SECOND WEDDING (Photo: IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 8, 2025 at 2:25 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସପନା ବାବୁଲ କା... ବିଦାୟୀ'ରେ ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ଏବଂ ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ 4 ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଖାନ ପୁଣି ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା କ୍ରିସ ପାଠକଙ୍କୁ ଧରିଲେ ହାତ । ଏହି ଦମ୍ପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିବାହ ଆଇନ, 1954 ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ସେସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଫ୍ୟାନ୍ସ ସମେତ ସେଲିବ୍ରିଟି ଉଭୟଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସାରା ଖାନ

ଏହି ଯୋଡ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିବାହ ଫଟୋ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏକ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କ୍ୟାପସନ ସେୟାର କରି ଏହି ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଦୁଇ ହୃଦୟ, ଦୁଇଟି ସଂସ୍କୃତି, ଗୋଟିଏ ସର୍ବଦା... 'କୁବୁଲ ହୈ' ରୁ 'ସାତ ଫେରା' ଯାଏଁ, ଏହି ଡିସେମ୍ବରରେ ।" ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ, ସାରା ଏବଂ କ୍ରିସ ପାରମ୍ପରିକ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖୁସିରେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସାରା ଏକ ନୀଳ ସୁଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ବେଳେ କ୍ରିସ ଏକ କ୍ରିମ୍ ଶେରୱାନି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି । ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ, ଦୁଇ ନବବିବାହିତ ଦମ୍ପତି ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧିଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତେବେ ଉଭୟ ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ଯାହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନ୍ସ ।

କ୍ରିସ୍ ପାଠକ କିଏ ?

କ୍ରିସ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସୁନୀଲ ଲାହିରୀଙ୍କ ପୁଅ, ଯିଏ ହୁଏତ ରାମାନନ୍ଦ ସାଗରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 1980 ଦଶକର ଲୋକପ୍ରିୟ ଟେଲିଭିଜନ ଶୋ' ରାମାୟଣରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି, କ୍ରିସ ଅଭିନୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଷ୍ଟାର ପ୍ଲସର ପି.ଓ.ଡବ୍ଲୁ. - ବନ୍ଦୀ ଯୁଦ୍ଧ କେ ଏବଂ ୟେ ଝୁକି ଝୁକି ସି ନଜର ଭଳି ଶୋ'ରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ।

ସାରାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ କେମିତି ପଡିଥିଲେ କ୍ରିସ

ସେ ସାରାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଏକ "ଜେନ୍-ଜେଡ୍ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ" ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଆଧୁନିକ, କିନ୍ତୁ ପାରସ୍ପରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଦମ୍ପତି ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍ "ଦର ଦର ଜାଉନ୍"ରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ । ସେବେଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ବିବାହ ସ୍ୱପ୍ନ, ଅଲଗା ହେଲେ ସାରା ଖାନ-ଶାନ୍ତନୁ ରାଜେ

ସାରାଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ

ସାରା ବିଗ୍ ବସ୍ ସିଜନ୍ ୪ ଫେମ୍ ଅଭିନେତା ଅଲି ମର୍ଚାଣ୍ଟଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିଗ୍ ବସ୍ ଘରେ ଉଭୟ ପ୍ରେମରେ ପଡିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସମୟ ରହିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶୋ’ରୁ ବାହାରିବା ପରେ ୨ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଛାଡପତ୍ର ଦେଇ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସାରା ପାଇଲଟ୍ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜେଙ୍କୁ ଡେଟ୍ କରୁଥିଲେ । ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ଧରି ଡେଟ୍ କରିବା ପରେ ଡିସେମ୍ୱର 2023ରେ ଉଭୟଙ୍କ ବ୍ରେକଅପ ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା କ୍ରିସ୍ ପାଠକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

