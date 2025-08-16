ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ୨୦୨୫ର ଦୁଇଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ଏବଂ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ 'ୱାର ୨' ଅଗଷ୍ଟ ୧୪ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ପରସ୍ପରକୁ କଡା ଟକ୍କର ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଉଭୟର କାହାଣୀ ଭିନ୍ନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ନିଜ ପସନ୍ଦିଦା ଷ୍ଟାରର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଥିଏଟରରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ମିଶ୍ରିତ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଛି ଏବଂ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନରେ ଉଭୟ ଫିଲ୍ମ ୧୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 'କୁଲି'କୁ ପଛରେ ପକାଇ 'ୱାର 2' ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ।
'ୱାର ୨' ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଟ୍ରାକର ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 'ୱାର 2' 51.5 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 15 (ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ)ରେ 'ୱାର ୨' ଏକ ଦୃଢ଼ ଉନ୍ନତି କରିଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 56.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଛି । ଏହାସହ ସମସ୍ତ ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଘରୋଇ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ 108 କୋଟିକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଦିନରେ ୭୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶ କଲେକ୍ସନ କରିଛି ।
'ୱାର ୨' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହା 'ୱାର'ର ଏକ ସିକ୍ୱେଲ ଅଟେ । ପ୍ରଥମ 'ୱାର' ୨୦୧୯ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆନନ୍ଦ । କିନ୍ତୁ 'ୱାର ୨' ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅୟାନ ମୁଖାର୍ଜୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ YRF ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହେଉଛି । 'ୱାର ୨' ହେଉଛି ୟଶ ରାଜ ଫିଲ୍ମସ ସ୍ପାଏ ୟୁନିଭର୍ସର ୬ଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ । 'ୱାର'ରେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଏବଂ ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ ନଜର ଆସିଥିଲେ । ଏଥର 'ୱାର 2'ରେ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ସହ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ନଜର ଆସିଥିବା ବେଳେ ବଲିଉଡରେ ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ କିଆରା ଆଡଭାନୀ ବି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
'କୁଲି' ଭାରତୀୟ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
ସେହିପରି ସାକନିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ 'କୁଲି' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 65 କୋଟି ଆୟ କରିଥିଲା । ଏହି କଲେକ୍ସନ ସହ ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରିଥିବା ଫିଲ୍ମ ଭାବେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲା । ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଏହାର ଆୟରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 53.50 କୋଟି କଲେକ୍ସନ କରିଛି । ଫଳରେ ଫିଲ୍ମ ଦୁଇ ଦିନରେ ୧୧୮.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ନିଜକୁ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଆୟକାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଛି ।
'କୁଲି' ବିଶ୍ୱ ବକ୍ସ ଅଫିସ କଲେକ୍ସନ
କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମର କ୍ରେଜ ଜବରଦସ୍ତ ରହିଛି । 'କୁଲି' ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୧୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ଦିନ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୧୫୩ କୋଟି ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ କରି ୨୦୨୫ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭାରତୀୟ ଓପନିଂ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ଟ୍ରାକରମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ୬୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ତେବେ ଯଦିଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ, 'ୱାର ୨' 'କୁଲି'କୁ ପ୍ରାୟ ୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଲଢ଼େଇକୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ର କରିଛି । ବାଣିଜ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦିଓ କୁଲି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗତି ବଜାୟ ରଖିପାରେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମନ ଜିତିଲା ହ୍ରିତିକ-Jr ଏନଟିଆରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର 2', ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 50 କୋଟି ପାର୍
'କୁଲି' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଲୋକେଶ କନଗରାଜଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ସନ୍ ପିକଚର୍ସ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ 'କୁଲି' ହେଉଛି ଏକ ଆଗାମୀ ତାମିଲ ଭାଷାର ଆକ୍ସନ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ । ଯେଉଁଥିରେ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରଜନୀକାନ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନାଗାର୍ଜୁନ ସମେତ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଆମୀର ଖାନ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ତେବେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ ପୂର୍ବରୁ 1995 ମସିହାରେ ଆସିଥିବା 'ଆତଙ୍କ ହି ଆତଙ୍କ' ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜୁହି ଚାୱଲା ଏବଂ ଓମ୍ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ