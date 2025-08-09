Essay Contest 2025

ୱାର 2 ମେକର୍ସଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ?

ଭାରତରେ ଏହି ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଏବଂ ଜୁନିଅର NTRଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ୱାର୍ 2ର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ।

War 2 Advance ticket Booking
War 2 Advance ticket Booking (Poster)
August 9, 2025

Advance Booking War 2, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଓ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ସ୍ପାଇ ଆକ୍ସନ ଥ୍ରୀଲର ଫିଲ୍ମ ୱାର 2 ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉପଲକ୍ଷେ ଅଗଷ୍ଟ 9 ତାରିଖରେ ୱାର 2 ସିନେମାର ମେକର୍ସ ନିଜ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ବାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଥିବା ୟଶରାଜ ବ୍ୟାନରର 6 ତମ ସ୍ପାଇ ୟୁନିଭର୍ସ ସିନେମା ୱାର 2 ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଭାରତରେ ଏନେଇ କେବେ ଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ବାକି ରହିଛି ।

କେବେ ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ?

ୟଶରାଜ ଫିଲ୍ମସ ଆଜି (ଶନିବାର) ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି 'ୱାର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି' । ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 10 ତାରିଖରୁ ଏହାର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ମେକର୍ସ କହିଛନ୍ତି । ଏହି ସିନେମାଟି ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ ଓ ତେଲୁଗୁ ଭାଷାରେ 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ୱାର୍ଲଡ୍ ୱାଇଡ୍ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଦର୍ଶକ ଏହି ସିନେମାର ମଜା ଆଇମାକ୍ସରେ ନେଇପାରିବେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ୱାର ୨': Jr ଏନଟିଆର-ହ୍ରିତିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ କଡା ଟକ୍କର, ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ପରସ୍ପରକୁ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ୱାର 2 ପ୍ରି-ରିଲିଜ ଇଭେଣ୍ଟ:

ଆସନ୍ତାକାଲି ୱାର 2ର ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ ଖୋଲିବା ସହିତ ଏକ ପ୍ରି-ରିଲିଜ ଇଭେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଇଛି । ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ ୟୁସୁଫଗଡ଼ା ପୋଲିସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଠାରେ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଓ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଖାସ୍ କରି ଏହି ଇଭେଣ୍ଟଟି ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଓ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସାଉଥ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ପ୍ରି ରିଲିଜ ଇଭେଣ୍ଟ ଖୁବ ସାଧାରଣ ଅଟେ । ଏହି ଇଭେଣ୍ଟଟି ସିନେମା ରିଲିଜ ହେବା ଆଗରୁ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ

