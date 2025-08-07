ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଆଗାମୀ ଆକ୍ସନ ଫିଲ୍ମ 'ୱାର 2' ସହ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅଗଷ୍ଟ 14 ରେ ସିନେମା ହଲରେ ଆସିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିତିବା ସହ, ଫିଲ୍ମ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ହ୍ରିତିକ ଏବଂ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ, ହ୍ରିତିକଙ୍କୁ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ତାଙ୍କ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜରେ ଏକ ବିଲବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ । ଏବେ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କୁ ହ୍ରିତିକଙ୍କଠାରୁ ଏକ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ 'ଆରଆରଆର' ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସହ ।
Jr ଏନଟିଆର ହ୍ରିତିକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
'ୱାର 2' ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି । ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଷ୍ଟାର ପରସ୍ପରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଜୁନିଅର ଏନଟିଆରଙ୍କ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏନଟିଆର ହ୍ରିତିକଙ୍କୁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ । ହ୍ରିତିକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ଏକ ବିଲବୋର୍ଡ ସହ ପୋଜ୍ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି । ବିଲବୋର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଇଛି, 'ଘୁଙ୍ଗରୁ ଟୁଟ ଯାଏଁଗେ, କିନ୍ତୁ ଆମଠୁ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିପାରିବ ନାହିଁ, ଏନଟିଆର ବନାମ ହ୍ରିତିକ ।'
ଏହି ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ହ୍ରିତିକ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଠିକ୍ ଅଛି ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର, ଏବେ ତୁମେ ମୋ ଘର ତଳେ ଏକ ପ୍ରକୃତ ବିଲବୋର୍ଡ ପଠାଇ ସୀମା ପାର କରିଛ । ଠିକ୍ ଅଛି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ମନେରଖ, ତୁମେ ହିଁ ଏସବୁ ଆଣିଛ ।'
ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସହ ରିଟର୍ନ ଗିପ୍ଟ ଦେଲେ ହ୍ରିତିକ
ଏବେ ବୁଧବାର ଦିନ, ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘରର ବାଲକୋନିରେ ବସି ହ୍ରିତିକ୍ ପଠାଇଥିବା 'ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ' ବିଲବୋର୍ଡ ପଢୁଛନ୍ତି । ବିଲବୋର୍ଡରେ ଏକ RRR ମୋଡ଼ ଲେଖା ଅଛି, 'ତୁମେ ଯେତେ ନାଟୁ ନାଟୁ କର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବି ।' ନିଜର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଜୁନିଅର ଏନଟିଆର ପୋଷ୍ଟର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ହୃତିକ ରୋଶନ ସାର୍, ବହୁତ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗିଫ୍ଟ... କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷ ନୁହେଁ । ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ୧୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ତା'ପରେ ଦେଖା ହେବ ।'
କହିରଖୁଛୁ କି, 'ୱାର 2' ନିର୍ମାତାମାନେ 7 ଅଗଷ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମର ନୂତନ ଗୀତ 'ଜନାବେ ଆଲି'ର ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ହ୍ରିତିକ୍ ରୋଶନ-ଜୁନିଅରଙ୍କୁ ଦମାଦର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଟିଜର ସେୟାର କରି ନିର୍ମାତାମାନେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଯେଉଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ୱାର ପାଇଁ ଆପଣ ଉତ୍ସୁକତାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରାୟ ଆସିଗଲାଣି । ଟିଜର ଏଠାରେ ଅଛି । 'ଜନାବେ ଆଲି'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ କେବଳ ଥିଏଟରରେ । ୱାର 2 14 ଅଗଷ୍ଟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଥିଏଟରରେ ହିନ୍ଦୀ, ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି । ନିର୍ମାତାମାନେ 'ଜନାବେ ଆଲି'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
