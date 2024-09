ହୃଦଘାତରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଟିଭି ଅଭିନେତା ବିକାଶ ସେଠୀ, ଇମୋସନାଲ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଲେ ପତ୍ନୀ ଜାହ୍ନବୀ - Vikas Sethi Passes Away

Rahul Gandhi In US: ‘ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରେମ, ସମ୍ମାନ ଓ ମାନବିକତା ନାହିଁ’, ପୁଣି ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରାହୁଲ - Rahul remark on Indian politics