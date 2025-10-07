ନିର୍ବନ୍ଧ ପରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ?
ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଲେ ସୂଚନା ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଉଥ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା । ନିକଟରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ସହ ଅଭିନେତାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ସରିଥିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ସୋମବାର ଦିନ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଜୋଗୁଲାମ୍ବା ଗଡୱାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଅଭିନେତା ଆହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ସେତେବେଳେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଡ଼ୋଶୀ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପୁଟ୍ଟାପର୍ଥି, ସ୍ୱର୍ଗତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟ ସାଇ ବାବାଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଫେରୁଥିଲେ । ଏହି ଖବର ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଦେଇଥିଲା । ବିଜୟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ
ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏକ ବୋଲେରୋ କାର ହଠାତ୍ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଚାଲିଗଲା, ବିଜୟଙ୍କ ଲେକ୍ସସ୍ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଲା। କାରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବିଜୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ କାରରେ ଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ, ଅଭିନେତାଙ୍କ ଟିମ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ସାମାନ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ କେହି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ । ବିଜୟ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ କାର ପାଇ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ।
କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବିଜୟ ?
ବିଜୟ ଗତକାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଘଟଣା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ବିଜୟଙ୍କ ଏହି ଅପଡେଟ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଛି । ବିଜୟ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି । ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । କାରଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଅଛୁ।" ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ହାସ୍ୟରସ ଶୈଳୀରେ, ଅଭିନେତା ଆହୁରି ଲେଖିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟାୟାମ କରିଥିଲି ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିଛି । ମୋର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହେଉଛି । ବିରିୟାନି ଏବଂ ନିଦ୍ରା କାମ କରିବ । ତେଣୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲପାଇବା ଏବଂ ସ୍ନେହ । ଏହି ଖବର ଦ୍ୱାରା ବିରକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।"
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବେ ବିଜୟ
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବଳ ପରିବାର ଏବଂ କିଛି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ତଥାପି, ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ନିର୍ବନ୍ଧ ଖବରକୁ ନିଶ୍ଚିତ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାଁନ୍ତି । ୨୦୧୮ରେ ଗୀତା ଗୋବିନ୍ଦମ୍ ଏବଂ ୨୦୧୯ରେ ଡିଅର୍ କମରେଡ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ସେବେଠାରୁ ବିଜୟ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ଡେଟିଂ କରୁଥିବାର ଖବର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏଥିସହ ଏହି ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ଛୁଟି ବିତାଇବାକୁ ଦେଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ଏକାଠି ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିନାହାଁନ୍ତି । ତଥାପି, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବିଜୟଙ୍କ ପୋଷାକ ଏବଂ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି । ଏବେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଦମ୍ପତି ୨୦୨୬ରେ ବିବାହ କରିବେ ।
ବିଜୟଙ୍କ ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଜୟଙ୍କ ପାଖରେ ରାଉଡି ଜନାର୍ଦ୍ଦନନ ଏବଂ ରାହୁଲ ସଂକୃତ୍ୟାୟନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'VD14' ସମେତ ଅନେକ ଫିଲ୍ମ ରହିଛି । ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଗୌତମ ତିନିନାନୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'କିଙ୍ଗଡମ'ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
