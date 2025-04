ETV Bharat / entertainment

ପରଲୋକରେ ଭେଟେରାନ ଅଭିନେତା ମନୋଜ କୁମାର, ଦେଶାତ୍ମକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଥିଲେ ଜଣାଶୁଣା - ACTOR MANOJ KUMAR PASSES AWAY

Veteran Bollywood Actor and director Manoj Kumar passes away at the age of 87 ( ETV BHARAT ODISHA )