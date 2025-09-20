ବର୍ଷ 2023 ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲ ପାଇବେ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର
ସିରିଅସ୍ ଡ୍ରାମାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କମେଡି, ଆକ୍ସନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ- ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକାର ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମୋହନଲାଲ।
Published : September 20, 2025 at 8:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷୀୟାନ ଅଭିନେତା ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ 2023 ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଶନିବାର ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦେଶର ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋହନଲାଲ ।
ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ, X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି, "ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ଚୟନ କମିଟିର ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାର ଘୋଷଣା କରି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଶ୍ରୀ ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ 2023 ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସିନେମା ଯାତ୍ରା, ସବୁ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ!"
On the recommendation of the Dadasaheb Phalke Award Selection Committee, the Government of India is pleased to announce that Shri. Mohanlal will be conferred the prestigious Dadasaheb Phalke Award 2023.— Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) September 20, 2025
Mohanlal’s remarkable cinematic journey inspires generations! 🌟
The… pic.twitter.com/n1L9t5WQuP
"ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଏହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କର ଅତୁଳନୀୟ ପ୍ରତିଭା, ବହୁମୁଖୀତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଇତିହାସରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23, 2025ରେ 71ତମ ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହ ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ," ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେବାପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ, "ଶ୍ରୀ ମୋହନଲାଲ ଜୀ ଉତ୍କର୍ଷତା ଏବଂ ବହୁମୁଖୀତାର ପ୍ରତିପାଦନ କରନ୍ତି। ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସମୃଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ସେ ମାଲାୟଲମ ସିନେମା, ଥିଏଟରର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିଭା ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେରଳର ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ଆବେଗ। ସେ ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ, କନ୍ନଡ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସିନେମା ଏବଂ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଦାଦାସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉ।"
ଚାରି ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କ୍ୟାରିଅର ସହିତ ମୋହନଲାଲ, ମାଲାୟଲମ, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ କନ୍ନଡରେ 350ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି।
Shri Mohanlal Ji epitomises excellence and versatility. With a rich body of work spanning decades, he stands as a leading light of Malayalam cinema, theatre and is deeply passionate about the culture of Kerala. He has also delivered remarkable performances in Telugu, Tamil,… https://t.co/4MWI1oFJsJ pic.twitter.com/P0DkKg1FWL— Narendra Modi (@narendramodi) September 20, 2025
ତାଙ୍କର କିଛି ଲୋକପ୍ରିୟ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷକ-ପ୍ରଶଂସିତ ସିନେମା ମଧ୍ୟରେ ଥାନମାତ୍ରା, ଦୃଶ୍ୟମ୍, ବନପ୍ରସ୍ଥମ୍, ମୁନ୍ଥିରଭଲ୍ଲିକଲ୍ ଥାଲିରକୁମ୍ବୋଲ୍, ପୁଲିମୁରୁଗାନ୍ ଏବଂ ଲୁସିଫର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଅନାୟାସରେ ତାଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପରିସର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା 65 ବର୍ଷୀୟ ଏଲାନ୍ଥୁରରେ ଜନ୍ମିତ ମୋହନଲାଲ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜାତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପୁରସ୍କାର, ନଅଟି କେରଳ ରାଜ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଅଭିନୟ ସମ୍ମାନ ବ୍ୟତୀତ, ମୋହନଲାଲଙ୍କୁ କଳାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ପାଇଁ 2001 ମସିହାରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଏବଂ 2019 ମସିହାରେ ପଦ୍ମ ଭୂଷଣରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।
1980ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସିନେମା ଯାତ୍ରା
ମୋହନଲାଲ 1980 ମସିହାରେ "ମଞ୍ଜିଲ ଭିରିଞ୍ଜା ପୁକ୍କଲ୍" ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରୁ ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋହନଲାଲ ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କମେଡି ଏବଂ ଆକ୍ସନ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। "ରାଜାବିନ୍ତେ ମାକନ୍," "କିରୀଦମ୍," "ଭାରତମ୍," "ବୀରାସମ୍," "ବଂଶମ୍," ଏବଂ "ଦୃଷ୍ଟିକନ୍" ପରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର କରିଥିଲା। ଆଜି ମୋହନଲାଲ 45 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରରେ 400ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ରେକର୍ଡ।
