ପୁଣି ଜେଜେବାପା ହେଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି
ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ବାପା ହେଲେ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ତଥା ଅଭିନେତା ବରୁଣ ତେଜ । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଲାବଣ୍ୟା ତ୍ରିପାଠୀ ।
September 11, 2025 at 11:01 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ କୁନି ଅତିଥି । ତାଙ୍କ ଭଣଜା ତଥା ଅଭିନେତା ବରୁଣ ତେଜ ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟା ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଶିଶୁପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଲାବଣ୍ୟା । ଦମ୍ପତି ଏହି ଖୁସି ଖବର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ବେଳେ ଚାରିଆଡୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ସେପଟେ ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଜେଜେବାପା ହେବା ଖୁସିରେ ଝୁମି ଉଠିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶିଶୁ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ନୂଆ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ବରୁଣ ତେଜ କୋନିଡେଲା ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟା ତ୍ରିପାଠୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନର ପିତାମାତା ହୋଇଛନ୍ତି । ଦମ୍ପତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଖୁସି ଖବର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ଫଟୋ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଆମର ଛୋଟ ଶିଶୁ 10.09.2025 ।' ଏହି ବାଲ୍କ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ ଫଟୋରେ, ବରୁଣ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ କପାଳକୁ କିସ୍ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଲାବଣ୍ୟା ସେମାନଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁକୁ କୋଳରେ ଧରିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ସେ ଶିଶୁର ମୁହଁ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ।
ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ସାମନ୍ଥୀ ରୁଥ ପ୍ରଭୁ, ଉପାସନା କାମିନେନି, ଶ୍ରୀୟା ସରନ, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ନେହା, ରକୁଲ ପ୍ରୀତ ସିଂ, ନାଗା ଚୈତନ୍ୟ, ଅଦିତି ରାଓ ହାଇଦରୀ ଏବଂ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟି ନୂତନ ପିତାମାତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେମ ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।
କୋନିଡେଲା ପରିବାରରେ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ
ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜିବୀ ମଧ୍ୟ କୋନିଡେଲା ପରିବାରରେ ଛୋଟ ଅତିଥିକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଏବଂ ଶିଶୁ ସହ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଫଟୋ ସେୟାର କରି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଏହି ଦୁନିଆକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଛୋଟ ପିଲା । କୋନିଡେଲା ପରିବାରରେ ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ହୃଦୟର ସହ ସ୍ୱାଗତ । ଗର୍ବିତ ପିତାମାତା ହେବା ପାଇଁ ବରୁଣ ତେଜ ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଏହା ନାଗାବାବୁ ଏବଂ ପଦ୍ମଜାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଗର୍ବିତ ଜେଜେମାଆ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି । ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ବହୁତ ଖୁସି, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ସର୍ବଦା ଆମ ପିଲା ଉପରେ ରହୁ ।' ଫଟୋରେ, ଚିରଞ୍ଜିବୀ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ କୋଳରେ ଧରିଥିବା ବେଳେ ବରୁଣ ତେଜ ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ମେ' ମାସରେ ଦେଇଥିଲେ ଗର୍ଭଧାରଣ ଖବର
ବରୁଣ ତେଜ ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କ ଗର୍ଭଧାରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରର ହାତ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ବରୁଣ ଛୋଟ ଶିଶୁର ମୌଜା ଧରିଥିଲେ । ଏହି ଦମ୍ପତି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଭୂମିକା, ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି ।'
ବିବାହର 2ବର୍ଷ ପରେ ପିତାମାତା ହେଲେ ବରୁଣ-ଲାବଣ୍ୟା
କହିରଖୁଛୁ କି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରସ୍ପରକୁ ଡେଟ କରିବା ପରେ ବରୁଣ ତେଜ ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟା ତ୍ରିପାଠୀ ଶେଷରେ ପରିବାର ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଗହଣରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 1, 2023ରେ ଇଟାଲିରେ ଖୁବ ଧୁମଧାମରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବରୁଣ ତେଜ ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବୀଙ୍କ ଭାଇ ନାଗା ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି । ଚିରଞ୍ଜୀବୀ, ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଓ ନାଗା ବାବୁ 3 ଭାଇ ।
