ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରେ ଦର୍ଜୀ କହ୍ନୈୟାଲାଲଙ୍କ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଗାମୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ଉଦୟପୁର ଫାଇଲ୍ସ" ଶେଷରେ ଶୁକ୍ରବାର, ୮ ଅଗଷ୍ଟରେ ବଡ଼ ପରଦାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ୍ ମିଳିଛି । ତେବେ କହ୍ନୈୟାଲାଲଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ୟଶ ତାଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | Udaipur, Rajasthan | On I&B Ministry clearing the movie 'Udaipur Files': Kanhaiya Lal Tailor Murder' for release, son of Kanhaiya Lal, Yash Sahu, says, "... On 8 August, the whole country will see what happened to my father. The pain of our family will be seen in how my… pic.twitter.com/xJaqlXKeui— ANI (@ANI) August 6, 2025
ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ୟଶ ୨୮ ଜୁନ୍ ୨୦୨୨ରେ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିବା ଭୟଙ୍କର ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ପାକିସ୍ତାନରେ ସୀମା ପାର କରି ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଧାର୍ମିକ ଉଗ୍ରବାଦ ନାମରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସେହି ଦିନର ଭୟଙ୍କରତା ଏବଂ ସ୍ଲିପର ସେଲ୍ସର ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛି ଯାହା ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲା ।"
'ଏହା ଏକ ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଏହା ଆମର...'
ୟଶ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଉଦୟପୁର ଫାଇଲ୍ସ" କହ୍ନୈୟାଲାଲଙ୍କ ହତ୍ୟା ପୂର୍ବର ଘଟଣା, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବୈଚାରିକ ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ସହର ଏବଂ ଦେଶକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି । ଏହା କେବଳ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନୁହେଁ । ଏହା ଆମର ବାସ୍ତବତା । ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କିପରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାହା ଜାଣିବା ଉଚିତ ।''
'ନ୍ୟାୟ ନମିଳିବା ଯାଏଁ ଅସ୍ଥି କରିବିନି ବିସର୍ଜନ'
ଫିଲ୍ମ ବିବାଦ ୟଶ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ । ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଘୃଣା ପ୍ରସାର କରିବ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କୌଣସି ଧର୍ମ କିମ୍ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ; ଏହା ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୁଦ୍ଧରେ । ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବିପଦକୁ ଉଜାଗର କରିବା ବିଷୟରେ । ଆଜି ବି ଆମ ଦୁଃଖ ତିନି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେପରି ତାଜା ହୋଇ ରହିଛି । ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଏବେ ବି ଆମ ଘରେ ଅଛି । ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିସର୍ଜନ କରିନାହୁଁ । ନ୍ୟାୟ ନମିଳିବା ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏପରି କରିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଶପଥ କରିଥିଲି ।"
କହିରଖୁଛୁ କି, ଜୁଲାଇ 11 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ଦର୍ଶାଇ ଆଇନଗତ ଆବେଦନ ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମୁକ୍ତିଲାଭ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି, ଏକ ଦୀର୍ଘ ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ପରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ କୌଣସି ବିଳମ୍ବ ନକରି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ।
ସୂଚନା ଥାଉ କି, କହ୍ନୈୟାଲାଲ ହତ୍ୟା ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାତୀୟ ତଦନ୍ତ ସଂସ୍ଥା (NIA) ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଜୟପୁରରେ ବିଚାର ଚାଲିଛି । କୌଣସି ସମର୍ପିତ NIA କୋର୍ଟ ନଥିବାରୁ, ମାମଲାଟି ଏବେ CBI କୋର୍ଟ ନମ୍ବର 2 ରେ ଶୁଣାଣି ହେଉଛି । ସରକାରୀ ଓକିଲ 166 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଡକା ସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ 6 ଜଣଙ୍କୁ ଡକାଯାଇଛି । କନହୈୟା ଲାଲଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ବି ମାମଲା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ତଥାପି, ସେମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ସାଧାରଣ ବିତର୍କକୁ ପୁନର୍ବାର ଜାଗ୍ରତ କରିବ ଏବଂ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ ।
'ସମସ୍ତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ'
ଶେଷରେ ୟଶ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ । ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲୁ, ମୋ ବାପା କ'ଣ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲୁ । ଆମେ ଏବେ ବି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଫସି ରହିଛୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଟିରେ ପଡ଼ିଥିଲା । ସମୟ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। "
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ