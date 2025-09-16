'ଟୁ ମଚ୍ ୱିଥ୍ କାଜୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍': ସଲମାନ-ଆମୀର ଓ ଆଲିଆ-ବରୁଣ ଯାଏଁ..ଚାଟ୍ ଶୋ'ରେ ନଜର ଆସିବେ ଏହି ତାରକା
'ଟୁ ମଚ୍ ୱିଥ୍ କାଜୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଟ୍ରେଲରରେ ଶୋ'କୁ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଖନ୍ନା ଏବଂ କାଜୋଲ୍ 'ଟୁ ମଚ୍ ୱିଥ୍ କାଜୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍' ନାମକ ଏକ ଟକ୍ ଶୋ' ହୋଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ସୋମବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ଶୋ'ର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଟକ୍ ଶୋ'ରେ କେଉଁ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏହି ଦୁଇ ସୁନ୍ଦରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯିବେ । ଜାଣନ୍ତୁ...
ଏହି ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ଶୋ'
ନିର୍ମାତା ସୋମବାର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ଟୁ ମଚ୍ ୱିଥ୍ କାଜୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍'ର ଟ୍ରେଲର ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ନୋ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ,ନୋ ଫିଲ୍ଟର, ସେମାନେ କେବଳ ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି । ଟୁ ମଚ୍ ନ୍ୟୁ ଟକ୍ ଶୋ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ।' ଏହାର ଅର୍ଥ ୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୨୦୨୫ରେ ଆମାଜନ ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ପ୍ରିମିୟର୍ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଶୋ'ର ଏକ ନୂତନ ଏପିସୋଡ୍ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ଟ୍ରେଲରଟି ଶୋ'ର ସେଟ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଏହା ପରେ, ଶୋ'ର ହୋଷ୍ଟ କାଜୋଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କାଜୋଲ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ସହ କିଛି ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର 'ଟୁ ମଚ୍'ରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ନଜର ଆସିବେ । ଯାହାଙ୍କ ଝଲକ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
'ଟୁ ମଚ୍ ୱିଥ୍ କାଜୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍' ଅତିଥି ତାଲିକା:-
'ଟୁ ମଚ୍ ୱିଥ୍ କାଜୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍'ର ଟ୍ରେଲରରେ ସଲମାନ ଖାନ, ଆମୀର ଖାନ, ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ, ବରୁଣ ଧୱନ, କରଣ ଜୋହର, ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, କୃତି ସାନନ୍, ବିକି କୌଶଲ, ଗୋବିନ୍ଦା, ଚଙ୍କି ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ସମେତ କିଛି ଅତିଥି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ସଲମାନ ଖାନ-ଆମୀର ଖାନ
ସଲମାନ ଖାନ ଏବଂ ଆମୀର ଖାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଦୁହେଁ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଏବଂ କାଜୋଲଙ୍କ ଶୋ'ରେ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ । ଟ୍ରେଲରରେ, ଆମେ ସଲମାନ ଏବଂ ଆମୀରଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ କଟାକ୍ଷ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ।
ଗୋବିନ୍ଦା-ଚଙ୍କି ପାଣ୍ଡେ
୯୦ ଦଶକରେ ନିଜର କମେଡି ସହ ବଡ଼ ପରଦାରେ ରାଜ୍ କରିଥିବା ଦୁଇ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ଚଙ୍କି ପାଣ୍ଡେ କାଜୋଲ୍-ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ଙ୍କ ଶୋ'ରେ ନଜର ଆସିବେ ।
ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ-ବରୁଣ ଧୱନ
ସୁପରହିଟ୍ ଯୁବ ଷ୍ଟାର ଯୋଡ଼ି ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ-ବରୁଣ ଧୱନ 'ଟୁ ମଚ୍ ୱିଥ୍ କାଜୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍'ର ଟକ୍ ଶୋ'ରେ ଆସିବେ । ଏହି ଯୋଡ଼ି 'ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଇୟର' ସହିତ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ।
ବିକି କୌଶଲ-କ୍ରିତି ସାନନ୍
ଆମେ ବିକି କୌଶଲ ଏବଂ କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫଙ୍କୁ ଏକ ଚାଟ୍ ଶୋ'ରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଏବଂ କାଜୋଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ଶୋ'ରେ ବିକିଙ୍କୁ କ୍ରିତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି କରିଛନ୍ତି ।
କରଣ ଜୋହର-ଜାହ୍ନବୀ କପୁର
'ଟୁ ମଚ୍ ୱିଥ୍ କାଜୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍'ରେ କରଣ ଜୋହରଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ମଧ୍ୟ ରହିବେ । ଟ୍ରେଲରରେ ଜାହ୍ନବୀ ଶିଖରଙ୍କ ଘୋଡା ଚଢ଼ିବା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଶୋ'ରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ।
ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ସମୟରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ ଖାନ୍ନା କହିଥିଲେ, 'ଏବଂ ତୁମେ କହିଥିଲ ଯେ ଆମେ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ନୁହଁନ୍ତି । ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ବୀମା ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଟେଲିମାର୍କେଟର୍ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁ । ଯେଉଁମାନେ ହଁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ ଶୋ'ରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲୁ ।'
