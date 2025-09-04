ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିଭି ଅଭିନେତା ଆଶିଷ କପୁର ଗିରଫ । ବୁଧବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3ରେ ପୁଣେରୁ ଟିଭି ଅଭିନେତା ଆଶିଷ କପୁରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଜଣେ ମହିଳା ଅଭିନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଆଶିଷଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । ପରେ ଏକ ପାର୍ଟିକୁ ଆଶିଷ ତାଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ।
ଆଶିଷ କପୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ
ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏକ ପାର୍ଟି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାଥରୁମରେ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ସେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିନେତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଆଶିଷ କପୁର, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଏଫଆଇଆରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ହେଲେ ପରେ ପୀଡିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୟାନ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଆଶିଷ କପୁର ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ ।
ପୁଣେରୁ ଗିରଫ
ପରେ ପୀଡିତା ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କୌଣସି ଭିଡିଓ ପାଇନାହିଁ । ପୀଡିତା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଶିଷ କପୁରଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୌଚାଳୟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ ଆଶିଷ କପୁରଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିସିଆର୍ କଲ୍ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଓ ସାକ୍ଷୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆଶିଷ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଶୌଚାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସେଠାରେ ଥିଲେ । ପରେ ଅତିଥି ମାନେ ବାରମ୍ୱାର କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଁ କରିନଥିଲେ । ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଆଶିଷ କପୁରଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗୋଆ ଏବଂ ତା'ପରେ ପୁଣେକୁ ଟ୍ରାକ କରିଥିଲା । ତେବେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଓଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଉଦୟନ ଅପରାଜିତ ଗିରଫ
ଆଶିଷ କପୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଟିଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିନେତା 'ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ୟା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍', 'ଚାନ୍ଦ ଚୁପା ବାଦଲ ମେ', 'ଦେଖା ଏକ ଖ୍ୱାବ', 'ମଲ୍କି ରିଷ୍ଟନ୍ କି ଅଗ୍ନିନିପିକ୍ସା', 'ୟେ ରିସ୍ତା କ୍ୟା କେହଲତା ହେ' ଭଳି ଶୋ’ରେ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସେ 2021ରେ ନିର୍ମାତା ପର୍ଲ ଗ୍ରେ ଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଥିଲେ । ପରେ ଏକ ବର୍ଷ ପରେ ଉଭୟ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ