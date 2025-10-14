'ବାସ୍ତବ' ସହ ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ତୁଷାର ବେଦୀ, ଏହି ଦିନ ହେବ ରିଲିଜ
ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବାସ୍ତବ' । ଓଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ 'ଆନିମଲ' ଅଭିନେତା ତୁଷାର ବେଦୀ । ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା । ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 2:26 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ 'ବାସ୍ତବ' । ବନସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଟେଲିଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ତଥା ଏଲଟି ପ୍ରଡ଼କସନ ସହଭାଗିତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "ବାସ୍ତବ"ର ସମସ୍ତ ସୁଟିଂ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା । ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଫିଲ୍ମ 'ବାସ୍ତବ' ।
'ବାସ୍ତବ' ଏକ ସସପେନ୍ସ, ଥ୍ରୀଲର ତଥା ପାରିବାରିକ କାହାଣୀ ଆଧାରିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ବଲିଉଡରେ କାମ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ତୁଷାର ବେଦୀ ନଜର ଆସିବେ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ମାଟିରେ ବା ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଭାବେ ଓଡିଆ ଚଳଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଆଉ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଙ୍କିତା ଦାଶ । ଚଳଚିତ୍ରକୁ ନେଇ ତୁଷାର କହିଚନ୍ତୁ ସସ୍ପେନସ ଥ୍ରୀଲର ଜୋନର ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅଭିନୟ କରିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କର ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଆକ୍ସନ ଓ ରୋମାନ୍ସ ସିନର ଅନ୍ଦାଜରେ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ।
ଫିଲ୍ମ ନେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି, ''ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ବାହାରେ ରହୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଠିକ କହିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଜଟିଳ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚଳଚିତ୍ରର ଚାହିଦାକୁ ନେଇ ପୁରା ଟିମ୍ ର ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନରେ ମୁ ଓଡ଼ିଆ କହିବା ଶିଖିଛି । ମୋ ମମାଟିର ଫିଲ୍ମ କୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ତେଣୁ ଆଶା କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ । ବଡ କତକଥା ହେଉଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଛୁଆ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯାହା କାମ ଶିଖିଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଲଗାଇଛି ଆଉ ମୋ ମାଟି ପାଇଁ ଭଲ ସିନେମା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି । ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା ଓ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ ।
ସେପଟେ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଅଙ୍କିତା କହିଛନ୍ତି, ''ଏଭଳି ଚରିତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର କରୁଛି । ଯାହା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଭଲ କରିବାକୁ କେହି କେହି ମୋର ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ହରର ଜୋନ୍ର ସିନେମା ଭାବୁଛନ୍ତି ତେଣୁ କ'ଣ ରହିଛି ଫିଲ୍ମରେ ସସ୍ପେନ୍ସ କାହିଁକି ମୋର ଏ ଲୁକ ରହିଛି ମୁକ୍ତିଲାଭ ପର ହିଁ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ମୋର ଆଶା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ମନୋରଞ୍ଜନର ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ । ଓଡ଼ିଶାର ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଫିଲ୍ମଟି ଗତିଶୀଳ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅଙ୍କିତା ଓ ତୁଷାରଙ୍କ ଯୋଡି ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ ଆସିବା ବୋଲି କହିଛି ପ୍ରଯୋଜନା ସଂସ୍ଥା ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ଚଳଚିତ୍ରର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ । ସଂଳାପ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ମହାକୁଳ। ସହ ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅରୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନିହାର ପ୍ରିୟାଶୀଷ ଏବଂ ବିକୁ ବାବୁ ରଚନା କରିଥିବା ଏଥିରେ ଥିବା ୪ ଟି ଗୀତର ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାଶ । ମୋଣ୍ଟାଜ ଗୀତ ଜ୍ଞାନ ବେହେରା କରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏବଂ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷା ନାୟକ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଗୀତର ନୃତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୁବୁନ ଟୁବୁନ। ସେହିପରି କାହ୍ନୁ ନନ୍ଦ ଶୁଭମ ଚିତ୍ରତ୍ତୋଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ନାୟକ ସମ୍ପାଦନା କରିଛନ୍ତି । ଫାଇଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୟ ବଳ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ତୁଷାର ବେଦୀ, ଅଙ୍କିତା ଦାଶ, ରବି ମିଶ୍ର, ଅଭିଜିତ ଦାଶ, ଭୂପତି ତ୍ରିପାଠୀ, ପ୍ରଭାତୀ ସାହୁ, ଅଭିଷେକ, ଲୁଲୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଧୁସ୍ମିତା, ଅମର, ମିଟୁ ମିଥୁନ, ସୋନାଲି, ବିଜୟ, ଆକାଶ, ପୂଜା, ସ୍ମିତା, ମନୋଜ ସାହୁ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଳି ଅନେକ କଳାକାର ବାସ୍ତବ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ନିଜର ଅଭିନୟର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ।
