ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଓଜି' ରେକର୍ଡ, ବିଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ଏତିକି ଟିକେଟ୍

ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୫ରେ ପରଦାକୁ ଆସୁଛି ପବନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ "ଦେ କଲ ହିମ୍ ଓଜି" । ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶରେ ରେର୍କଡ । ୪୫,୦୦୦ ପ୍ରିମିୟର ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି ସହ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ରେର୍କଡ ।

Published : September 11, 2025 at 2:18 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପୁଣି ପରଦାରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପବନ କଲ୍ୟାଣ । ସେ ଫିଲ୍ମ "ଦେ କଲ ହିମ୍ ଓଜି" ସହ କମବ୍ୟାକ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରୁଛି । ଫିଲ୍ମର ଉତ୍ତର ଆମେରିକାେ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ଫିଲ୍ମ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ' ପୂର୍ବରୁ 45,000 ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରିଛି । ଏହିପରି ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି, ଯାହା ବିଦେଶରେ ପ୍ରିମିୟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ନିର୍ମାତାମାନେ ବୁଧବାର, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11, 2025 ରେ ଗର୍ବର ସହ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଗତ ସପ୍ତାହରୁ ଫିଲ୍ମଟି ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ପ୍ରିମିୟର ପ୍ରି-ସେଲ୍ସ(ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂ)ରେ 1 ନିୟୁତ ଡଲାର ପାର୍ କରି ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ହୋଇଥିଲା, ସେବେ ଠାରୁ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ କ୍ରେଜ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହା ଉପରେ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାତାମାନେ ବିଦେଶରେ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମ ଯୋଡିଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତା ଏକ୍ସରେ ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି: "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହା କହୁଛୁ । ଆମେ ଏହା କରୁ । #TheyCallHimOG ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଯାହାର 12 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟର ଶୋ ଅଛି ।" ପ୍ରିମିୟରଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 24, 2025 ରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25, 2025 ରେ ଏହାର ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଥିଏଟର ରିଲିଜର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଇମ୍ରାନଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, ଫିଲ୍ମ 'ଓଜି'ରୁ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍‌ ଆଉଟ୍‌

ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ତେଲୁଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଇମ୍ରାନ

'ଓଜି' ସହ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଇମ୍ରାନ ହାସମୀ ତେଲୁଗୁରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ । ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନେତା ଖଳନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିସହ ସେ ସାଉଥ୍‌ର ପାଓ୍ବର ଷ୍ଟାର ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କ୍ରିନ ସେୟାର କରିବେ । ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଓଜସ୍‌ ନାମକ ଜଣେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟରର ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଜିତ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଅରୁଲମୋହନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ୨ ଘଣ୍ଟା ୩୫ ମିନିଟ୍ ର ରନ୍‌ଟାଇମ୍ ସହିତ, ଫିଲ୍ମଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆକ୍ସନ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏଥିସହ ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି ଫିଲ୍ମ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ବଡ଼ ଓପନର ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି ।

