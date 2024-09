ETV Bharat / entertainment

ଭାରତରେ ରିଲିଜ ହେବ ପାକିସ୍ତାନୀ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ ମୌଲା ଜଟ୍ଟ', ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ - The Legend of Maula Jatt in India

By ETV Bharat Entertainment Team Published : 2 hours ago

ଭାରତରେ ରିଲିଜ ହେବ ପାକିସ୍ତାନୀ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ ମୌଲା ଜଟ୍ଟ', ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ( Movie Poster )

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନୀ କଳାକାର ଫୱାଦ ଖାନ ଏବଂ ମାହିରା ଖାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ ମୌଲା ଜଟ୍ଟ' ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ଧମାକା କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି 13 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା । ସେହି ବର୍ଷ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ଏହା ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ ରିଲିଜ ହୋଇନାହିଁ । 'ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ମୌଲା ଜଟ୍ଟ' ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏହି ଦିନ ଭାରତରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ 'ଦି ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ ମୌଲା ଜଟ୍ଟ' ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 'ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ମୌଲା ଜଟ୍ଟ' ହେଉଛି ପାକ୍ ସିନେମାର ପ୍ରଥମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର (ଲଲିଉଡ), ଯାହା ବକ୍ସ ଅଫିସରେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଆୟ କରିଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମେରିକା, ୟୁରୋପ ଏବଂ ଗଲ୍ଫ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପାକିସ୍ତାନୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିଛି । 2022 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ କ୍ରେଜ୍ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା 'ଦ ଲିଜେଣ୍ଡ୍ ଅଫ୍ ମୌଲା ଜଟ୍ଟ' ଭାରତରେ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । 2 ଅକ୍ଟୋବର, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଫିଲ୍ମ ପରଦାକୁ ଆସିବ ।