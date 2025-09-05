ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ପରଦାକୁ ଆସିଲା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' । ଏହି ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ୧୬ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯୪୬ରେ କଲିକତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଆକ୍ସନ ଦିବସ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତ୍ରିକୋଣୀୟ କାହାଣୀର ଶେଷ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ଦ ତାସକେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ସ ଏବଂ ଦି କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସର ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ କରିଥିଲା । ସତ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ତେବେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ....
Mumbai, Maharashtra: On the film ‘The Bengal Files’, Actor Puneet Issar says, " this is a very powerful film, a very strong film, based on truth and reality. i want as many indians as possible to watch this film and know the truth. it is deeply meaningful, impactful, and… pic.twitter.com/r7igtEensC— IANS (@ians_india) September 4, 2025
'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' ରିଭ୍ୟୁ
ଏଥିରେ ସତ୍ୟକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି କେବଳ ଭାରତରୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦର୍ଶକଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଛି । ଅନେକ ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ଏକ ମାଷ୍ଟରପିସ୍, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଆଖି ଖୋଲିଦେବା ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ହୃଦୟବିଦାରକ, ଭୟଙ୍କର, ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠକୃତି, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଆକର୍ଷଣୀୟ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ଗଭୀର, ଶିକ୍ଷଣୀୟ, ଚିନ୍ତାଜନକ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି । ସେପଟେ କିଛି ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରୋପାଗୋଣ୍ଡା (propaganda) ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
#WATCH | On writing to President Droupadi Murmu on her film 'The Bengal Files, Actor Pallavi Joshi says, " our film is not releasing in bengal. when the film is made on 'maa bharti', then its release in bengal is essential. as a woman, i have written to the president to intervene… pic.twitter.com/TU2zU5tbts— ANI (@ANI) September 4, 2025
Congratulations and best wishes to @vivekagnihotri #PallaviJoshi @AbhishekOfficl and the entire team of #TheBengalFiles on the release of the film today. It is an important film of our times. Please go and watch it in the theatres! 😍🙏 pic.twitter.com/kAOD4Me88t— Anupam Kher (@AnupamPKher) September 5, 2025
ଜଣେ ପ୍ରଶଂସା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ''5ରୁ 4.5ଷ୍ଟାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି' । କିଛି କ୍ଷତ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଭଲ ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ' #TheBengalFiles ହେଉଛି ଏକ ଅନ୍ତଃବିସ୍ମରଣୀୟ ସିନେମା ଅଭିଜ୍ଞତା ଯାହା କଞ୍ଚା ତୀବ୍ରତା, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କାହାଣୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପୋଡ଼ି ଦେବ ଏପରି କ୍ରମ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ଡେ (1946)ର ଭୟଙ୍କରତାକୁ ଜୀବନ୍ତ କରିବାକୁ ସାହସ କରେ ।" ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' ର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ଦେଖିଲି । ତୀବ୍ର, ବିଚଳିତକାରୀ। ଆପଣ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜିର ବଙ୍ଗଳା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ । ଆମେ ତିକ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବାରୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ସାହସ କରୁନାହୁଁ । କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯାଅ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମଠାରୁ କ'ଣ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ ।"
" hindus are high on drugs of ahimsa administered by gandhi"— Kashmiri Hindu (@BattaKashmiri) September 4, 2025
~ gopal patha
no one could have summarised it better.#TheBengalFiles
pic.twitter.com/0AhYNBYIqg
କିଛି ବିଦେଶୀ ଦର୍ଶକଙ୍କ କହିଛନ୍ତି, "ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସର ପ୍ରିମିୟର ଦେଖିଲି । DirectActionDay ର ଭୟଙ୍କରତା ବିଷୟରେ ମନ ଭରିଗଲା । ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ କେତେ ନିଷ୍କପଟ । ଆମେ ବିନା ବିଚାରରେ ଆମର ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଏବଂ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ । ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ ଯେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଅସୁବିଧାଜନକ ସତ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିପାରିବେ ।"
According to my sources.. #TheBengalFiles is a path breaking film .. a MUST see.— Amod Mehra (@MehraAmod) September 5, 2025
Seeing it asap. pic.twitter.com/fgNxT9yI0w
ସେପଟେ କିଛି ସମାଲୋଚକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଫିଲ୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କରି ଏହାକୁ ଚୟନିତ କାହାଣୀ କହିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା: "ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସକୁ 'ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର' ବୋଲି କହିବା କେବଳ ଏକ ମଜା । ଏହା ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରଚାର। ଚୟନିତ କାହାଣୀ କହିବା, ବିକୃତ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସ୍ପିନ କେବେବି ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିପାରିବ ନାହିଁ ।"
Watched first half of #TheBengalFiles. Intense, disturbing. You feel ironical that #DirectAction & #KashmirExodus, Bengal of today, nothing has changed. We avoid looking at bitter truth but dare not face it. But truth we must face. That's it. Go watch & learn what was hidden… pic.twitter.com/fZdoWJEabS— Ratan Sharda 🇮🇳 रतन शारदा (@RatanSharda55) September 4, 2025
"ଦ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ" ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ, ଅନୁପମ ଖେର ଏବଂ ଦର୍ଶନ କୁମାରଙ୍କ ପରି ଦକ୍ଷ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତେଜ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଆଇ ଆମ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ଏହା ବିବେକଙ୍କ "ଫାଇଲ୍ସ ଟ୍ରାଇଲୋଜି"ର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ "ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ" ଏବଂ "ଦି ତାସକେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ସ" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ