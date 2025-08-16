ETV Bharat / entertainment

'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ'ର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚରେ ହଙ୍ଗାମା; ଅଧାରେ ବନ୍ଦ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାତିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ

ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ'ର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ହଙ୍ଗାମା । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଧାରେ କରାଗଲା ବନ୍ଦ । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ।

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 16, 2025 at 3:26 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ଘେରରେ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ' । ଆଜି ଅଗଷ୍ଟ 16ରେ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । କୋଲକାତାର ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ । ଅଧାରେ ବନ୍ଦ କରାଗଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ରାଜନୈତିକ କାରଣରୁ ଟ୍ରେଲର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇନଥିଲା ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଯୋଗ କରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

'ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ'

ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 'ଦ ବେଙ୍ଗଲ ଫାଇଲ୍ସ'ର ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରେଲରଟି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିଲା, ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏତେ ବଡ଼ ସେଟଅପ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ମଞ୍ଚ ଉପରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, "ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଏହି ଟ୍ରେଲରଟି ଦେଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଏଠାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ । ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅନୁମତି ନେବା ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ସବୁକିଛି ଘଟୁଛି । ପ୍ରଥମେ ଥିଏଟରରେ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା, ତା'ପରେ ହୋଟେଲରେ । ଆପଣ ବଙ୍ଗଳାର ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝିପାରିବେ । ଶାସକ ଦଳ କ'ଣ ଭୟ କରୁଛି ଯେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏପରି ଟ୍ରେଲର ଆସିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେବ ?"

ବାସ୍ତବରେ, କୋଲକାତାର ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଭିଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ, ଦୁଇଜଣ ହୋଟେଲ ଅଧିକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ୟାନେଲରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଟ୍ରେଲର ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଭିଡିଓ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବେକ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିବେକ ତାଙ୍କ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୋଲକାତାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସିନେମା ହଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବାତିଲ କରିଦେଇଛି ।

ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ଏକ ସିନେମା ହଲରେ ହେବାର ଥିଲା । ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଅନୁମତି ଥିଲା । ତେଣୁ ସମଗ୍ର ଦଳ କୋଲକାତା ଆସିଥିଲେ । ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାରଣ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ପକାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ଏକ ମଲ୍ଟିପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଏହାକୁ ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରେଲର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବାଧା ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ରୁମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିନା କାରଣରେ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସତ୍ୟଜିତ ରାୟଙ୍କ ଭୂମିରେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିନଥିଲେ । ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇଥିଲେ । ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଏବଂ ବିବେକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପଲ୍ଲବୀ ଜୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

"ଦ ବେଙ୍ଗଲ୍ ଫାଇଲ୍ସ" ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିବେକ ରଞ୍ଜନ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ । ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ମିଥୁନ୍ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ପଲ୍ଲବୀ ଯୋଶୀ, ଅନୁପମ ଖେର ଏବଂ ଦର୍ଶନ କୁମାରଙ୍କ ପରି ଦକ୍ଷ ଅଭିନେତା ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ତେଜ ନାରାୟଣ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏବଂ ଆଇ ଆମ୍ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ଏହା ବିବେକଙ୍କ "ଫାଇଲ୍ସ ଟ୍ରାଇଲୋଜି"ର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ "ଦ କାଶ୍ମୀର ଫାଇଲ୍ସ" ଏବଂ "ଦି ତାସକେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ସ" ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ଫିଲ୍ମଟି 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025ରେ ସିନେମା ହଲ୍‌କୁ ଆସିବ ।

