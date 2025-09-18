'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍'; ମନ ଜିତିଲା କି ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ସିରିଜ ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ
'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କଲେ ଶାହାରୁଖଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ। ତେବେ ଏହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ଜିତିଲା କି ନାହିଁ? ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ବାଦଶାହା ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି ସିରିଜ ନେଇ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବଡ଼ ଏବଂ ଛୋଟ ଅନେକ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଶାହରୁଖ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେବର୍ତ୍ତମାନ "ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ" ସିରିଜ୍ ଆଜି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି । ତେବେ ସିରିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ରିଭ୍ୟୁ...
"ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ" ସିରିଜଟି ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଅଭିନେତାମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ପରିବାରବାଦକୁ ଦର୍ଶାଇଛି । ଏଥିରେ ଡ୍ରାମା, ଆକ୍ସନ, କମେଡି ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଲାଲ ସିଦ୍ଦିକି ଏବଂ ମାନବ ଚୌହାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହ-ଲେଖକ ରହିଛନ୍ତି । ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲାଲୱାନୀ, ବବି ଦେଓଲ, ସହେର ବାମ୍ବା ଏବଂ ରାଘବ ଜୁଏଲ ଭଳି କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍' ରିଭ୍ୟୁ
'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍' ସିରିଜ ଦେଖି ଫିଦା ଦର୍ଶକ । ଏଥିରେ ପ୍ରତି ଏପିସୋଡରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଓ ଟିମର ଅଭିନୟକୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡରେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟାର କିଡ୍ସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସିରିଜଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ, ମୋଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରହିଛି । ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହାଣୀ ଏବଂ ମୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଦେଖି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଏଥିରେ ସମୀର ୱାଙ୍ଖେଡେଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯିଏ ତାଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଚରିତ୍ରର ନାମ ସଚିନ ୱାଙ୍ଖେଡେ, ଯାହା ସମୀର ୱାଙ୍ଖେଡେଙ୍କ ସହିତ ସମାନ । ସମୀର ହିଁ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଖାନଙ୍କୁ କ୍ରୁଜ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କୁ ପରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହି ସିନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ସହ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏହାକୁ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।
ଜଣେ ଫ୍ୟାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, 'ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାମିଓ ବହୁତ ବଢିଆ । ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁପର୍ । ଆଉ ଜଣେ ଫ୍ୟାନ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟାର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାରମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ଶୋ’ର ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଏବଂ ନକଲି ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍ । ମାନବ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଛ। ଗର୍ବିତ ପିତାମାତା ଉଭୟଙ୍କୁ ଏକ ବିଜେତା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଏହି ଶିଶୁଟି ପାଇଁ କେତେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଇଛି- ପ୍ରାୟ 6 ବର୍ଷ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ । ଟିମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ।
କହିରଖୁଛୁ କି, ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ରେ Netflix ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଲିଉଡ୍ ଶୈଳୀର ସିରିଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ବବି ଦେଓଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ବାପା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ରାଘବ ଜୁୟାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋନା ସିଂ ନାୟକଙ୍କ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ରାଘବ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ 'କିଲ୍' ଫିଲ୍ମରେ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
