'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ ବଲିଉଡ' ଟ୍ରେଲର; ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଅନ୍ଧକାର ସତ୍ୟରୁ ଉଠିବ ପରଦା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ନଜର ଆସିବେ 3 ଖାନ୍
'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ ବଲିଉଡ' ସହ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଟ୍ରେଲର । ପକାନ୍ତୁ ନଜର...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 8, 2025 at 4:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍' ସହ ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଖାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋ' ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଏହାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହା ଓଟିଟିରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଗତ ମାସରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ପାଇଁ ଲୋକେ ଉତ୍ସାହିତ ରହିଥିଲେ । ତେବେ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି ।ସିରିଜର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି ।
ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?
ଏହି ସିରିଜଟି ବଡ଼ ପରଦା ପରି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ଜଣେ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ନବାଗତ ଆସମାନ୍ ସିଂହ (ଲକ୍ଷ୍ୟ)ଙ୍କ ରହିଛି । ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବନ୍ଧୁ ପରଭେଜ୍ (ରାଘବ ଜୁୟାଲ୍), ହଟ୍-ଟେମ୍ପର ମ୍ୟାନେଜର ସାନ୍ୟା (ଅନ୍ୟ ସିଂହ) ଏବଂ ତାଙ୍କର ସର୍ବଦା ସହାୟକ ପରିବାର- ତାଙ୍କ କାକା ଅବତାର (ମନୋଜ ପାହୱା), ମାଆ ନୀତା ସିଂହ (ମୋନା ସିଂହ) ଏବଂ ବାପା ରଜତ ସିଂହ (ବିଜୟନ୍ତ କୋହଲି) ସହିତ, ଆସମାନ୍ ଚମକ ଏବଂ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ।
ସେ ଶୀଘ୍ର ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଥାଏ, ବିଶେଷକରି ଯେତେବେଳେ ମହତ୍ତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଅହଂକାର ପରସ୍ପର ସହ ସଂଘର୍ଷ କରେ । ଆସମାନ ନିଜକୁ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଜୟ ତଲୱାର (ବବି ଦେଓଲ)ର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ, ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁଆଣ୍ଟ କରିସ୍ମା (ସହାରାନ ବାମ୍ବା)ଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି । ପ୍ରଯୋଜକ ଫ୍ରେଡି ସୋଡାୱାଲା (ମନୀଷ ଚୌଧୁରୀ) ଏବଂ ପୁନରାଗମନ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଅଭିନେତା, ଜରାଜ ସକ୍ସେନା (ରଜତ ବେଦୀ)ଙ୍କୁ ଯୋଡନ୍ତି । 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ'ର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ସହ ବଲିଉଡ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ହୋଇଛି, ଯାହା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ କ୍ୟାମିଓକୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରେ । ତିନି ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଛି । ଏକ ଦୃଢ଼ ଟିମ୍ ସହ, ରଣବୀର ସିଂ, ସାରା ଅଲି ଖାନ, ଏସଏସ ରାଜମୌଲି, ବାଦଶାହା, ଦିଶା ପଟାନି ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରିଛି । ଯାହା ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛି ।
ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ ବଲିଉଡ'
ରେଡ୍ ଚିଲିଜ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ । ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ରେ Netflix ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଲିଉଡ୍ ଶୈଳୀର ସିରିଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ବବି ଦେଓଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ବାପା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ରାଘବ ଜୁୟାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋନା ସିଂ ନାୟକଙ୍କ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ରାଘବ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ 'କିଲ୍' ଫିଲ୍ମରେ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
