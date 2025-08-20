ETV Bharat / entertainment

'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ ବଲିଉଡ'; ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଶାହାରୁଖ, ଡେବ୍ୟୁରେ ନଭର୍ସ ନେଇ ଆର୍ଯ୍ୟନ କହିଲେ 'ଭୁଲ୍ ହେଲେ ବାପା..' - ARYAN KHAN ON SHAHRUKH

ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ ବଲିଉଡ' ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରିଲିଜ। ଡେବ୍ୟୁରେ ନଭର୍ସ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଲେ ଏମିତି କହିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟନ..

Aryan Khan on Shahrukh Khan
Aryan Khan on Shahrukh Khan (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 20, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶାହାରୁଖ ଖାନଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ ବଲିଉଡ' ସହ ବଲିଉଡରେ କରିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି । ଯାହାର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଆଜି ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରିଲିଜ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନ ଏବଂ ଶାହାରୁଖ ଷ୍ଟେଜରେ ପରସ୍ପରକୁ ହଗ୍ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି । ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ କଥା ହେଉଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଡେବ୍ୟୁରେ ନଭର୍ସ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆର୍ଯ୍ୟନ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଭୁଲ କଲେ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା ।

Aryan Khan on Shahrukh Khan
Aryan Khan on Shahrukh Khan (IANS)

ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଲେ ଏମିତି କହିଲେ ଆର୍ଯ୍ୟନ

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶାହାରୁଖ ଖାନ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରାଉଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଖାନ କହିଥିଲେ, 'ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ ହେଉଛି କାରଣ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ଏବଂ ତିନି ରାତି ଧରି ଏହି ଭାଷଣକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି । ମୁଁ ଏତେ ନର୍ଭସ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଟେଲିପ୍ରମ୍ପଟରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି । ଯଦି ଆଲୋକ ପଳାଇଯାଏ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଏକ କାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ଏକ ଟର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି । ଏହା ପରେ ବି ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ମୋ ବାପା ଅଛନ୍ତି ନା । ଶାହରୁଖ ଖାନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟାନଙ୍କ ଭାଷଣର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ପୃଷ୍ଠା ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯଦି ଏତେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରେ, ଦୟାକରି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ।' ଉଭୟ ବାପା ଏବଂ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଦର୍ଶକ ଜୋରରେ କରତାଳି ଦେଇଥିଲେ ।

ମାଆ ଗୌରୀ ଖାନ ପାଇଁ କହିଲେ ଏହା

ଏହା ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟାନ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, 'ଏବେ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯିଏ ଏହି ଶୋ' ପ୍ରଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ସେ ମୋତେ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି ।'

ଏହି ଦିନ ରିଲିଜ ହେବ 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ ବଲିଉଡ'

'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍' ସହ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଖାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋ' ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଏହାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ରେ Netflix ରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଲିଉଡ୍ ଶୈଳୀର ସିରିଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ବବି ଦେଓଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ବାପା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ରାଘବ ଜୁୟାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋନା ସିଂ ନାୟକଙ୍କ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ରାଘବ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ 'କିଲ୍' ଫିଲ୍ମରେ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

