ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଖାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ୱେବ ସିରିଜ 'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ' ର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହା ଘୋଷଣା ହେବା ପର ଠାରୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଏନେଇ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ । ନିକଟରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିର୍ମାତା ଏହାର ପ୍ରିଭ୍ୟ ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଶାହାରୁଖ ନିଜେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀଙ୍କ ସହ ବୁଧବାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ଶୋ'ର ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲେ । ଆର୍ଯ୍ୟନ, ବବି ଦେଓଲ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଶୋ'ର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ ବଲିଉଡ' ପ୍ରିଭ୍ୟୁ
2 ମିନିଟ୍ 38 ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଭିଡିଓ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଭଏସ୍ ଓଭର ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ସେ କୁହନ୍ତି, 'ବଲିଉଡ୍ ସ୍ୱପ୍ନର ସହର ଏବଂ ଏହି ସହର ସମସ୍ତଙ୍କର ନୁହେଁ । ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆରେ, କିଛି ଲୋକ ହିରୋଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଜନ୍ମରୁ ହିରୋ ହୋଇଥାନ୍ତି ।' ଶୋ'ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ରାଘବ ଜୁୟାଲ ଏବଂ ବବି ଦେଓଲ ଭଳି ଷ୍ଟାରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭିଡିଓରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାତରେ ଏକ ପିସ୍ତଲ ଧରି ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଅବତାରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି । ଏହା ପରେ ମୋନା ସିଂ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସଲମାନ ଖାନ, ରଣବୀର ସିଂ ଏବଂ କରଣ ଜୋହରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ୟାମିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିିଳିଛି । ଏଥିହ ପୁଅର ଏହି ଶୋ'ରେ ବାପା ଶାହରୁଖ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ୟାମିଓ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କାହାଣୀଟି ଫିଲ୍ମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ ସହ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ନେଇ ନିର୍ମିତ ।
ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ ଆର୍ଯ୍ୟନ
'ଦ ବ୍ୟାଡ୍ସ ଅଫ୍ ବଲିଉଡ୍' ସହ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ଖାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଶୋ' ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସେ ଏହାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଲିଉଡ୍ ଶୈଳୀର ସିରିଜରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ବବି ଦେଓଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରେମିକାର ବାପା ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ରାଘବ ଜୁୟାଲ ଲକ୍ଷ୍ୟଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ମୋନା ସିଂ ନାୟକଙ୍କ ମାଆ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ରାଘବ ଏହି ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକାଠି କାମ କରିବେ । ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ 'କିଲ୍' ଫିଲ୍ମରେ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ