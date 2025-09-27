ETV Bharat / entertainment

'ଥାମା' ଟ୍ରେଲର; ହରର୍-କମେଡି ସହ ରୋମାନ୍ସର ତଡକା, 'ବେତାଲ୍' ନୱାଜଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ 'ୱମ୍ପାୟର' ଆୟୁଷ୍ମାନ

ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସର ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ଦୀପାବଳିରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ନିର୍ମାତାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲର ଉପରେ ପକାନ୍ତୁ ନଜର,

THAMMA TRAILER
THAMMA TRAILER (film poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 27, 2025 at 10:01 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାର ହେଲା ଅନ୍ତ । ସ୍ତ୍ରୀ 2 ପରେ ଏବେ ପରଦାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି 'ଥାମା' । ଏହି ଫିଲ୍ମ ଚଳିତ ଦୀପାବଳିରେ ରିଲିଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହାକୁ ଫ୍ୟାନ୍ସ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଉତ୍ସାହକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାକୁ ନିର୍ମାତା 'ଥାମା'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଦିନେଶ ଭିଜନନ ଏବଂ ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ଫୋର୍ଟ ଆମ୍ଫିଥିଏଟରରେ 'ଥାମା' ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ 'ସ୍ତ୍ରୀ' ଫେମ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର, "ଥାମା"ର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ନିଜେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଟ୍ରେଲର ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲେ ।

'ଥାମା' ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ରହିଛି ?

୨.୫୪ ମିନିଟ୍ ଲମ୍ବର 'ଥାମା' ଟ୍ରେଲରଟି ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଳାପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କୁହନ୍ତି, "ଆଜିଠାରୁ, ଆମେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ପିଇବୁ, ଆମର ଦଳକୁ ବିସ୍ତାର କରିବୁ, ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରିବୁ, ଏବଂ ମୁଁ ତୁମର 'ଥାମା' ହେବି । ଏହା ପରେ, କିଛି ଭୟଙ୍କର ସିନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଅଜଣା ଦୁନିଆରୁ ଆସିଥିବା ରଶ୍ମିକା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ସହ ରୋମାନ୍ସ କରୁଥିବାର ନଜର ଆସନ୍ତି ।

ଏହା ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭେଡିଆ ଫିଲ୍ମରେ ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ପରି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଡ୍ରାକୁଲ ପରି ଦାନ୍ତ ବଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ରଶ୍ମିକାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦିଏ । ରଶ୍ମିକା ତା'ପରେ ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ ପିଠିରେ ଛୁରି ମାରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁଷ୍ମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ତୁରନ୍ତ ଶୁଖିଯାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଯାଦୁକରୀ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଥାମା' ଟିଜର ଆଉଟ୍; ହରର ସହ ଲଭଷ୍ଟୋରୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ, ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ସ୍ତ୍ରୀ', 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା', 'ଭେଡିଆ' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ଭଳି ହିଟ୍ ପରେ, 'ଥାମା' ହେଉଛି ମ୍ୟାଡକ୍‌ଙ୍କ ହରର୍-କମେଡି ଦୁନିଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ୟମ । ଏହି ଭାମ୍ପାୟର-ଥିମ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ରଖିଛି । ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଏଥିସହ ମଲାଇକା ଆରୋରା ଏକ ଆଇଟମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରହିଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

