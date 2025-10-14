ETV Bharat / entertainment

'ଥାମା' ଗୀତ 'ପଏଜନ ବେବି' ରିଲିଜ; ପୁଣି ହଟ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଫେରିଲେ ମଲାଇକା, 3ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ନେଲେ ଏତେ କୋଟି

'ଥାମା' ଗୀତ 'ପଏଜନ ବେବି' ରିଲିଜ । ମଲାଇକା ଆରୋରା ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସହ ପୁଣି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ । 3ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଏତେ କୋଟି..

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 14, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲାଇକା ଆରୋରା ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ଓ ହଟ୍ ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କିରଥାଏ । ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜ ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ଚଳିତ ଦୀପାବଳିରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ଆଇଟମ୍ ଗୀତ 'ପଏଜନ ବେବି' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଗୀତରେ ମଲାଇକା ହଟ୍ ଅନ୍ଦାଜ ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । 3 ମିନିଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତ ପାଇଁ ମଲାଇକା ଆରୋରା କେତେ ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ ।

'ଥାମା' ଗୀତ 'ପଏଜନ ବେବି' ରିଲିଜ

'ଥାମା' ନୂତନ ଆଇଟମ୍ ଗୀତରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ମଲାଇକା ଆରୋରା । ଏହି ଗୀତଟି ରିଲିଜର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ବାଇରାଲ ହୋଇଛି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗୀତଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ମଲାଇକା ଆରୋରା ଏହି ଗୀତରେ ତାଙ୍କର 2 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଜସ୍ମିନ୍ ସାଣ୍ଡାଲ୍ସ ଏହି ଗୀତରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟା କୁମାର ଏବଂ ସଚିନ୍-ଜିଗର ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ ଜସ୍ମିନ୍ ସହ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

3 ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଏତେ କୋଟି ଚାର୍ଜ କଲେ ମଲାଇକା

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମଲାଇକା ଆରୋରା ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 3 ମିନିଟର ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି । ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବରକୁ ଫେରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ଗୀତର ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ ବିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ସ୍ତ୍ରୀ', 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା', 'ଭେଡିଆ' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ଭଳି ହିଟ୍ ପରେ, 'ଥାମା' ହେଉଛି ମ୍ୟାଡକ୍‌ଙ୍କ ହରର୍-କମେଡି ଦୁନିଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ୟମ । ଏହି ଭାମ୍ପାୟର-ଥିମ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ରଖିଛି । ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।

