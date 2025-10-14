'ଥାମା' ଗୀତ 'ପଏଜନ ବେବି' ରିଲିଜ; ପୁଣି ହଟ୍ ଅନ୍ଦାଜରେ ଫେରିଲେ ମଲାଇକା, 3ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ନେଲେ ଏତେ କୋଟି
'ଥାମା' ଗୀତ 'ପଏଜନ ବେବି' ରିଲିଜ । ମଲାଇକା ଆରୋରା ନିଜ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସହ ପୁଣି ଫେରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ । 3ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ଏତେ କୋଟି..
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 14, 2025 at 10:48 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଲାଇକା ଆରୋରା ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ଓ ହଟ୍ ଅନ୍ଦାଜ ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରିନଥିବା ବେଳେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ଗୀତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦିୱାନା କିରଥାଏ । ଏହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଜ ଅନ୍ଦାଜ ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ଥାମା' ଚଳିତ ଦୀପାବଳିରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ଆଇଟମ୍ ଗୀତ 'ପଏଜନ ବେବି' ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏହି ଗୀତରେ ମଲାଇକା ହଟ୍ ଅନ୍ଦାଜ ସହ ପୁଣି ପରଦାକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । 3 ମିନିଟ୍ 2 ସେକେଣ୍ଡ ଗୀତ ପାଇଁ ମଲାଇକା ଆରୋରା କେତେ ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣି ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡିଯିବ ।
'ଥାମା' ଗୀତ 'ପଏଜନ ବେବି' ରିଲିଜ
'ଥାମା' ନୂତନ ଆଇଟମ୍ ଗୀତରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ମଲାଇକା ଆରୋରା । ଏହି ଗୀତଟି ରିଲିଜର କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବେଶ ବାଇରାଲ ହୋଇଛି । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗୀତଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ମଲାଇକା ଆରୋରା ଏହି ଗୀତରେ ତାଙ୍କର 2 ମିନିଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଛନ୍ତି । ଜସ୍ମିନ୍ ସାଣ୍ଡାଲ୍ସ ଏହି ଗୀତରେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଠଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଦିବ୍ୟା କୁମାର ଏବଂ ସଚିନ୍-ଜିଗର ମଧ୍ୟ ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ ଜସ୍ମିନ୍ ସହ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
3 ମିନିଟ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପାଇଁ ଏତେ କୋଟି ଚାର୍ଜ କଲେ ମଲାଇକା
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମଲାଇକା ଆରୋରା ତାଙ୍କର ମାତ୍ର 3 ମିନିଟର ପରଫରମାନ୍ସ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ କରିଛନ୍ତି । ଲମ୍ବା ସମୟ ପରେ ମଲାଇକା ଆରୋରାଙ୍କ ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବରକୁ ଫେରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛି । ଗୀତର ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଏବଂ ବିଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଚିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ । ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ଗୀତ ପାଇଁ କ୍ରେଜ୍ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଥାମା' ଟ୍ରେଲର; ହରର୍-କମେଡି ସହ ରୋମାନ୍ସର ତଡକା, 'ବେତାଲ୍' ନୱାଜଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ 'ୱମ୍ପାୟର' ଆୟୁଷ୍ମାନ
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
'ଥାମା' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 'ସ୍ତ୍ରୀ', 'ମୁଞ୍ଜ୍ୟା', 'ଭେଡିଆ' ଏବଂ 'ସ୍ତ୍ରୀ 2' ଭଳି ହିଟ୍ ପରେ, 'ଥାମା' ହେଉଛି ମ୍ୟାଡକ୍ଙ୍କ ହରର୍-କମେଡି ଦୁନିଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦ୍ୟମ । ଏହି ଭାମ୍ପାୟର-ଥିମ୍ ଫିଲ୍ମଟି ଘୋଷଣା ପରଠାରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ରଖିଛି । ମ୍ୟାଡକ୍ ଫିଲ୍ମସ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ସରପୋତଦାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, ଏହାକୁ 'ରକ୍ତ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ' ଏବଂ ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଉପକଥା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି । ଏଥିରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା, ପରେଶ ରାୱଲ ଏବଂ ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ ସିଦ୍ଦିକି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ପଞ୍ଚାୟତ ଫେମ୍ ଫୈସଲ ମଲିକଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ । ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ମାଆ କେବେ ବିବାହ କରିବ ? ପୁଅର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ମଲାଇକା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ