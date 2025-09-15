ETV Bharat / entertainment

'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଲସୀ କୁମାରୀ': ଲଭ୍-ଡ୍ରାମା ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସହ ପରଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବରୁଣ-ଜାହ୍ନବୀ, ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ

'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଲସୀ କୁମାରୀ' ସହ ପରଦାକୁ ଫେରିବେ ବରୁଣ ଧୱନ ଓ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର । ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରଦାକୁ କେବେ ଆସିବ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

sunny sanskari ki tulsi kumari trailer
sunny sanskari ki tulsi kumari trailer (film poster)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ' ସହ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । 'ବିଜୁରିଆ' ଏବଂ 'ପାନୱାଡି' ଫିଲ୍ମର ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ନିକଟରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା । ଯାହାକୁ ଲୋକେ ବେଶ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହା ସହ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି । ଫିଲ୍ମରେ ବରୁଣ ଧୱନ, ରୋହିତ ଶ୍ରଫ୍, ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏବଂ ସାନ୍ୟା ମଲହୋତ୍ରା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି । ଯାହାଙ୍କ ଝଲକ ଟ୍ରେଲରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ

ସୋମବାର ଦିନ ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ 'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ କରିଛି ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ଏକ ଡିସକ୍ଲେମର କରିବା ସହ ନିର୍ମାତା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଡିସକ୍ଲେମର: ଏହି ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବଂ ଅରାଜକତା ହିଁ କେବଳ 'EX-xxxrtra' ଜିନିଷ ହେବ । ସନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ଏହି ଦଶହରାରେ, ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଥିଏଟରରେ ଦେଖାହେବ।

ଟ୍ରେଲରରେ କ'ଣ ଅଛି ?

ଟ୍ରେଲରଟି ବାହୁବଲୀର ଟାଇଟଲ୍ ଗୀତ ଏବଂ ସେଟ୍ ସହ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ 'ସନ୍ନି' ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ବରୁଣ ବାହୁବଲୀର ଗେଟଅପ୍ ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ଅନନ୍ୟାଙ୍କ (ସାନ୍ୟା ମଲହୋତ୍ରା)ଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସିନେମା ବାହୁବଳୀ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବାହୁବଳୀ ଶୈଳୀରେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ । 'ଅନନ୍ୟା' 'ସନ୍ନିଙ୍କ' ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି । ଏହା ପରେ, ବରୁଣ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକା ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ବିକ୍ରମଙ୍କ ସହ ହେଉଛି । ଏଠାରେ ବିକ୍ରମ (ରୋହିତ ସରାଫ) ତୁଳସୀ (ଜାହ୍ନବୀ କପୁର)ଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକ ।ଟ୍ରେଲରଟି ପ୍ରକାଶ କରେ ଯେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଫିଲ୍ମରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ବିକ୍ରମ ଅନନ୍ୟାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି । ସନ୍ନି ଏବଂ ତୁଳସୀ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ।

ଏହି ସମୟରେ, ସନ୍ନି ତୁଳସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଲୁକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି । ସେ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି । ଉଭୟ ରିଲ୍ ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରର ଶେଷରେ, ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସନ୍ନି ତୁଳସୀ ଏବଂ ଅନନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିବାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସନ୍ନି ଏବଂ ତୁଳସୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଆନ୍ତି କି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଲସୀ କୁମାରୀ' ଟିଜର ଆଉଟ୍, ରୋମାନ୍ସ ସହ କମେଡି ତଡକା ଲଗାଇବେ ବରୁଣ-ଜାହ୍ନବୀ

'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ' ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶଶାଙ୍କ ଖୈତାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ 'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ' ଏକ ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି । ଏହି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଡ୍ରାମାରେ ବରୁଣ ଧାୱନ, ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ସାନ୍ୟା ମାଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ରୋହିତ ସରାଫ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଧର୍ମା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏବଂ ମେଣ୍ଟର ଡିସପ୍ଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି । ଦଶହରା ଅବସରରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ସିନେମାଘରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରୁଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

