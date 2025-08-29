ETV Bharat / entertainment

'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଲସୀ କୁମାରୀ' ଟିଜର ଆଉଟ୍, ରୋମାନ୍ସ ସହ କମେଡି ତଡକା ଲଗାଇବେ ବରୁଣ-ଜାହ୍ନବୀ - SUNNY SANSKARI KI TULSI KUMARI

ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ 'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ'ର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଟିଜରରେ ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଲସୀ କୁମାରୀ' ଟିଜର
sunny sanskari ki tulsi kumari teaser (film poster)
August 29, 2025

August 29, 2025

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ବୱାଲ' ପରେ ପୁଣି ବରୁଣ ଧୱନ ଓ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ରୋମାଣ୍ଟିକ କମେଡି ଡ୍ରାମା ଫିଲ୍ମ 'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ' ସହ ନଜର ଆସିବେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ୨୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ଫିଲ୍ମର ଟିଜର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀର ଟିଜରରେ ବରୁଣ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ କମେଡି କେମେଷ୍ଟ୍ରି ସହ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟଙ୍କ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ଫିଲ୍ମର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଶଶାଙ୍କ ଖୈତାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ବରୁଣଙ୍କ ସହ ଫିଲ୍ମ କରିସାରିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବରୁଣ ଏବଂ ଜାହ୍ନବୀଙ୍କ ପୁଣି ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ' ଟିଜର

୫୩ ସେକେଣ୍ଡର 'ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀ କି ତୁଳସୀ କୁମାରୀ'ର ଟିଜର ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ କମେଡି ଶୈଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ । ଟିଜରର ପ୍ରଥମ ସିନରେ ବରୁଣ ଧୱନ ବାହୁବଲୀଙ୍କ ପୋଷାକରେ ନଜର ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମଜାଦାର ଶୈଳୀରେ ସେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହା ପରେ ଜାହ୍ନବୀ କପୁର ଏବଂ ରୋହିତ ସରଫ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରନ୍ତି ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ସେହି ସମୟରେ, ବରୁଣ ଧୱନ ଜାହ୍ନବୀ କପୁରଙ୍କୁ ବିମାନରେ ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି । ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀଙ୍କ ତୁଳସୀ କୁମାରୀର ଟିଜର କମ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ ଏବଂ ଅଧିକ ମଜାଦାର ।

ଫିଲ୍ମଟି କେବେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ?

ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀଙ୍କ ତୁଳସୀ କୁମାରୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ । ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀଙ୍କ ତୁଳସୀ କୁମାରୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ୨ ଅକ୍ଟୋବରରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଦିନ ସାଉଥ ସିନେମାର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର 'କାନ୍ତାରା ଚାର୍ପ୍ଟର ୧' ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀଙ୍କ ତୁଳସୀ କୁମାରୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶଶାଙ୍କ ଖୈତାନ, ଯିଏ ଧଡକ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ କି ଦୁଲହନିଆ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସନ୍ନି ସଂସ୍କାରୀଙ୍କ ତୁଳସୀ କୁମାରୀର ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟରେ ବରୁଣ ଧୱନ, ଜାହ୍ନବୀ କପୁର, ରୋହିତ ସରଫ, ସାନ୍ୟା ମଲହୋତ୍ରା ଏବଂ ମନୀଷ ପଲ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ନଜର ଆସିବେ ।

