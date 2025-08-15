ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, 'ବର୍ଡର ୨'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଶୁକ୍ରବାର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ଶେଟ୍ଟୀ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ବର୍ଡର ୨'ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
'ବର୍ଡର ୨'ର ପୋଷ୍ଟରରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ତାଙ୍କ ସୈନିକ ଅବତାରରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୂଳ ଫିଲ୍ମ 'ବର୍ଡର'ରେ ତାଙ୍କ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକାକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ । ନିର୍ମାତାମାନେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି, 'ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ଲିୟେ ଲଡେଙ୍ଗେ ଫିର୍ ଏକ ବାର (ଭାରତ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଲଢିବା) । 'ବର୍ଡର 2' ଜାନୁଆରୀ 22, 2026 ରେ ସିନେମା ଘରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ।'
ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁରାଗ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, 'ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ । ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଆମର ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରେ। ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ।'
'ବର୍ଡର 2' ଫିଲ୍ମଟି ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷନ କୁମାର, ଜେ.ପି. ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । "ବର୍ଡର 2" ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ମହାକାବ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକରେ ବରୁଣ ଧାୱନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜଣେ ନୂତନ ମୁହଁ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।
