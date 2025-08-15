ETV Bharat / entertainment

ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଭେଟି, ଏହି ଦିନ ଆସୁଛି ସନ୍ନି ଦେଓଲଙ୍କ 'ବର୍ଡର 2' - BORDER 2 RELEASE DATE

'ବର୍ଡର 2'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । କେବେ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ ? ଜାଣନ୍ତୁ,

border 2 release date
border 2 release date (film poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 15, 2025 at 11:05 AM IST

1 Min Read

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, 'ବର୍ଡର ୨'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଶୁକ୍ରବାର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ଶେଟ୍ଟୀ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ବର୍ଡର ୨'ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

'ବର୍ଡର ୨'ର ପୋଷ୍ଟରରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ତାଙ୍କ ସୈନିକ ଅବତାରରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୂଳ ଫିଲ୍ମ 'ବର୍ଡର'ରେ ତାଙ୍କ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକାକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ । ନିର୍ମାତାମାନେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି, 'ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ଲିୟେ ଲଡେଙ୍ଗେ ଫିର୍ ଏକ ବାର (ଭାରତ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଲଢିବା) । 'ବର୍ଡର 2' ଜାନୁଆରୀ 22, 2026 ରେ ସିନେମା ଘରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ।'

ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁରାଗ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, 'ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ । ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଆମର ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରେ। ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ବର୍ଡର ୨' ରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ନଜର

'ବର୍ଡର 2' ଫିଲ୍ମଟି ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷନ କୁମାର, ଜେ.ପି. ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । "ବର୍ଡର 2" ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ମହାକାବ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକରେ ବରୁଣ ଧାୱନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜଣେ ନୂତନ ମୁହଁ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, 'ବର୍ଡର ୨'ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି । ଶୁକ୍ରବାର ୭୯ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ୍ ଦୋସାଞ୍ଜ, ବରୁଣ ଧୱନ ଏବଂ ଆହାନ ଶେଟ୍ଟୀ ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମ 'ବର୍ଡର ୨'ର ନିର୍ମାତା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି । ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସେମାନେ ଫିଲ୍ମର ରିଲିଜ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

'ବର୍ଡର ୨'ର ପୋଷ୍ଟରରେ, ସନ୍ନି ଦେଓଲ ତାଙ୍କ ସୈନିକ ଅବତାରରେ ଦେଖାଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ମୂଳ ଫିଲ୍ମ 'ବର୍ଡର'ରେ ତାଙ୍କ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଭୂମିକାକୁ ମନେ ପକାଇଥାଏ । ନିର୍ମାତାମାନେ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫିଲ୍ମର ମୋସନ୍ ପୋଷ୍ଟର ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାପସନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି, 'ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ଲିୟେ ଲଡେଙ୍ଗେ ଫିର୍ ଏକ ବାର (ଭାରତ ପାଇଁ ପୁଣିଥରେ ଲଢିବା) । 'ବର୍ଡର 2' ଜାନୁଆରୀ 22, 2026 ରେ ସିନେମା ଘରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ । ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ।'

ସେହିପରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁରାଗ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, 'ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବା ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ । ଏହି ଦିନ ଆମକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆମର ସୈନିକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଏବଂ ଆମର ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରେ। ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଏକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ।'

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ବର୍ଡର ୨' ରେ ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ବରୁଣ ଧୱନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଆସିବେ ନଜର

'ବର୍ଡର 2' ଫିଲ୍ମଟି ଭୂଷଣ କୁମାର, କ୍ରିଷନ କୁମାର, ଜେ.ପି. ଦତ୍ତା ଏବଂ ନିଧି ଦତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । 'ବର୍ଡର 2'ରେ ସନ୍ନି ଦେଓଲ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହାନ ସେଟ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଅଛନ୍ତି । "ବର୍ଡର 2" ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗର୍ବର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହି ମହାକାବ୍ୟିକ ଯୁଦ୍ଧ ନାଟକରେ ବରୁଣ ଧାୱନ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଜଣେ ନୂତନ ମୁହଁ ଯୋଗ ଦେବା ସହ ଫିଲ୍ମଟିକୁ ନେଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

For All Latest Updates

TAGGED:

BORDER 2SUNNY DEOL AND VARUN DHAWANବର୍ଡର 2 ରିଲିଜ ଡେଟବର୍ଡର 2BORDER 2 RELEASE DATE

Quick Links / Policies

ଫିଚର

ଛତୁର ଏସବୁ ଫାଇଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ? କର୍କଟ ରୋଗ ଆଶଙ୍କା କମ୍‌ କରେ

ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବ AI ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ; ଟୁଲ୍‌ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ନାସା ଓ ଗୁଗଲ୍‌

ଦୁର୍ଘଟଣା ବଦଳାଇଦେଲା ସ୍ବପ୍ନେଶ୍ବରଙ୍କ ସ୍ବପ୍ନ; ବନିଗଲେ କୋଚ, ଯୁବ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ରୋଲ ମଡେଲ

ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜରିଆରେ ସଚେତନତା, ବନାଗ୍ନି ରୋକୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ରାଣୀ ପ୍ରମିଳା, ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.