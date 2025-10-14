'ଏଜେଣ୍ଟ ମିର୍ଚି' ବନିଲେ ଶ୍ରୀଲିଲା, ଅନଟାଇଟଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍
ବଲିଉଡରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଶ୍ରୀଲିଲା । ଅନଟାଇଟଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ଆଉଟ୍ । 'ଏଜେଣ୍ଟ ମିର୍ଚି' ବନିଲେ ଶ୍ରୀଲିଲା । ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟର
Published : October 14, 2025 at 5:13 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥରେ ଧମାକା କରିବା ପରେ ଏବେ ବଲିଉଡରେ ଜଲୱା ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଶ୍ରୀଲିଲା । ଅନଟାଇଟଲ୍ଡ ଫିଲ୍ମରୁ ପ୍ରଥମ ଲୁକ୍ ପୋ,୍ଟର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ନିକଟରେ ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖଳନାୟକ ଲୁକ୍ ପରଦାରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲା, ସେହିପରି ଏବେ ଶ୍ରୀଲୀଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟର ସହ ଶିରୋନାମାରେ ରହିଛି । ଅନଟାଇଲ୍ଡ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ଲୁକ୍ କୌଣସି ବିସ୍ଫୋରକଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ । ଶ୍ରୀଲୀଲା ଏବେ ବଲିଉଡରେ ଆକ୍ସନ୍ ଅବତାରରେ ନଜର ଆସିବେ ।
ପୋଷ୍ଟରରେ, ଶ୍ରୀଲିଲାଙ୍କୁ ଏଜେଣ୍ଟ ମିର୍ଚି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ, ସେ ଜଣେ ଗୁପ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଆଚରଣ ସହ । ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର କେବଳ କାହାଣୀର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ପ୍ରାଣୀ ଶକ୍ତି, ବବି ଦେଓଲଙ୍କ ଖଳନାୟକ ଅବତାରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ପୋଷ୍ଟର ର କ୍ୟାପସନରେ ଶ୍ରୀଲିଲା ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ମିର୍ଚି ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି । ଅକ୍ଟୋବର 19 ।''
ତେବେ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଶ୍ରୀଲୀଲାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ, ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଉଡର ହେଭିୱେଟ୍ ବବି ଦେଓଲ ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ସହ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରତି ମେହବୁବ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ରଣବୀରଙ୍କ ଲୁକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଫିଲ୍ମର କେବଳ କାଷ୍ଟିଂ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ଡ୍ରାମା ଏବଂ ଆକ୍ସନ ସହ ଭିନ୍ନ କାହାଣୀରହ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ । ଯାହା ଏହାକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କରିବ ।
ଶ୍ରୀଲିଲାଙ୍କ ୱାର୍କପ୍ରଣ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଶ୍ରୀଲିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଇପଲାଇନରେ ଅନେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି । ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫିଲ୍ମ ହେଉଛି ରବି ତେଜାଙ୍କ ସହ "ମାସ୍ ଜଠାରା", ଯାହା ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ସେ ପୱନ କଲ୍ୟାଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ଡ୍ରାମା "ଉସ୍ତାଦ ଭଗତ ସିଂ" ରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେ କାର୍ତ୍ତିକ ଆର୍ଯ୍ୟନଙ୍କ ସହ ଅନୁରାଗ ବାସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏକ ହିନ୍ଦୀ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସଂଗୀତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ