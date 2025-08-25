ETV Bharat / entertainment

'ସଙ୍ଗସ ଅଫ ପାରାଡାଇଜ' ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ, କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଗାୟିକାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ ଦେଖିବେ ଦର୍ଶକ - SONGS OF PARADISE TRAILER

ଓଟିଟିରେ ଆସୁଛି 'ସଙ୍ଗସ ଅଫ ପାରାଡାଇଜ' । ଯାହାର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହୋଇଛି । ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀରର ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦିଆଯାଇଛି ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ୨୫ ଅଗଷ୍ଟରେ 'ସଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପାରାଡାଇଜ୍'ର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି । ସବା ଆଜାଦ ଏବଂ ସୋନି ରାଜଦାନଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କାହାଣୀ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ । ଏହା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ଗାୟିକା ରାଜ ବେଗମଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଯାତ୍ରା ଉପରେ ପ୍ରେରିତ ଏବଂ ଆଧାରିତ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ଦାନିଶ୍ ରେଞ୍ଜୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଏବଂ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏଥିସହିତ ନିରଞ୍ଜନ ଆୟଙ୍ଗର ଏବଂ ସୁନୟନା କଚରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲେଖିଛନ୍ତି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି କାଶ୍ମୀରର ମୂଲ୍ୟବାନ ସ୍ୱର ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟିକାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ।

ରାଜ ବେଗମ ଏହିପରି ଉପତ୍ୟକାରୁ ଆସୁଥିବା ସଙ୍ଗୀତ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଏକ୍ସେଲ୍ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାପିତ ଏବଂ ଆପଲ୍ ଟ୍ରି ପିକଚର୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଏବଂ ରେଞ୍ଜୁ ଫିଲ୍ମସ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ । ସଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପାରାଡାଇଜ୍‌ରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ସବା ଆଜାଦ, ସୋନି ରାଜଦାନ, ଜୈନ୍ ଖାନ ଦୁରାନି, ଶୀବା ଚଡ୍ଡା, ତରୁକ ରୈନା, ଶିଶିର ଶର୍ମା ଏବଂ ଲିଲେଟ୍ ଡାବିଙ୍କ ନାମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ଟ୍ରେଲରଟି ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସବା ଆଜାଦ ଏବଂ ସୋନି ରାଜଦାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୀତ ନୁର ବେଗମଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସୁମଧୁର ଯାତ୍ରାର ଏକ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀ ସାହସ, ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିବାର ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆତ୍ମ-ଆବିଷ୍କାରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରେ । ଜଣେ ପ୍ରତିଭାବାନ ଯୁବ ଗାୟିକା ନୁର, ସେ ସମୟରେ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି । ଅଭୟ ସୋପୋଡିଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ଏବଂ ମସରତ ଉନ୍ ନିସାଙ୍କ ସ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ସଙ୍ଗୀତରେ ସଜ୍ଜିତ ସେମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଗୀତସ୍ ଅଫ୍ ପାରାଡାଇଜ୍ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ।

ନୁର ବେଗମଙ୍କ ଯୁବ ସଂସ୍କରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯିବେ ସବା ଆଜାଦ, ତାଙ୍କ ଭୂମିକା ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜ ବେଗମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ଏକ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା । ଜଣେ ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଭାବରେ, ମୁଁ ଭିନ୍ନ ସଂଗୀତ ଶୁଣିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଛି, ତଥାପି ରାଜ ବେଗମଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ ମୋର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମୋତେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତର କାହାଣୀ ଦେଇଛି । ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମହିଳାଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର କାହାଣୀ, ତେଣୁ ମୁଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାଇମ୍ ଭିଡିଓରେ ଗୀତସ୍ ଅଫ୍ ପାରାଡାଇଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ, ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା କାଶ୍ମୀରର ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ମନେ ରଖେ ।"

ସେହିପରି ବଡ଼ ନୁର ବେଗମଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସୋନି ରାଜଦାନ କହିଛନ୍ତି, "ସଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ପାରାଡାଇଜ୍ ଏକ କାହାଣୀ ଯାହା ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଢ଼ିବା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ଷ ବର୍ଷର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ, ସାହସ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କାହାଣୀ କାଶ୍ମୀରର ସଙ୍ଗୀତ ଐତିହ୍ୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରକୃତ ଝଲକ ପ୍ରଦାନ କରେ ।"

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

