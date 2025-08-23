ହାଇଦ୍ରାବାଦ: 'ସିକନ୍ଦର' ପରେ ପୁଣି ପରଦାରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏଆର୍ ମୁରୁଗାଦୋସ । ସାଉଥ ଫିଲ୍ମ 'ଦିଲ୍ ମାଦ୍ରାସୀ' ସହ କମବ୍ୟାକ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାଉଥ ଅଭିନେତା ଶିବକାର୍ତ୍ତିକେୟନ ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମ ସହ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ଶିବକାର୍ତ୍ତିକେୟନଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସିବେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜାମୱାଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ମାତା ସେଟ୍ରୁ ଶିବକାର୍ତ୍ତିକେୟନ ଏବଂ ଏଆର୍ ମୁରୁଗାଦୋସଙ୍କ ଏକ ମଜାଦାର BTS ଝଲକ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ଏହାର ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ ଡେଟ ଉପରୁ ପରଦା ଉଠାଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ
ନିର୍ମାତାମାନେ ଫିଲ୍ମ ସହ ଜଡିତ ମଜାଦାର ଅପଡେଟ୍ ସହ ଏହାର ଅଡିଓ ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଗଷ୍ଟ 24 ରେ ଟ୍ରେଲର ଓ ଅଡିଓ ରିଲିଜ ହେବ । ନିର୍ମାତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଅଡିଓ ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖାଯାଇଛି, "୨୪ ଅଗଷ୍ଟରେ ଏକ ତାରକାପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା, ଅଡିଓ ଏବଂ ଟ୍ରେଲର ଲଞ୍ଚ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ, ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ମହାପ୍ରକାଶ ।"
ଫିଲ୍ମଟି ସୁଦୀପ ଆଲେମନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁଟିଂ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୀତକୁ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର କରାଯାଇଛି । ଅନିରୁଦ୍ଧ ହ୍ୱାଇ ଦିସ୍ କୋଲାଭେରି ଡି ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା’ପରେ ବିଷ୍ଟ, ବିକ୍ରମ, ଜେଲର୍, ଜବାନ, ଲିଓ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ 2 ଭଳି ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ଦେଇଥିଲେ । କହିରଖୁଛୁ କି, ଏଆର୍ ମୁରୁଗାଡୋସ୍ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ସାମାଜିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆକ୍ସନ୍ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା । ସେ ଗଜନୀ, ହଲିଡେ: ଏ ସୋଲଜର୍ ଇଜ୍ ନେଭର୍ ଅଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି, କାଥି ଭଳି ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନିରୁଦ୍ଧ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ସଂଗୀତଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ଗାୟକ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟତଃ ତାମିଲ୍ ଫିଲ୍ମ ସହ ତେଲୁଗୁ ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରନ୍ତି।
ଏହି ଦିନ ପରଦାକୁ ଆସିବ ଫିଲ୍ମ
ଏଆର୍ ମୁରୁଗାଡୋସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମୁଭିଜ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଯୋଜିତ 'ଦିଲ୍ ମାଦ୍ରାସୀ'ରେ ଷ୍ଟାର-କାଷ୍ଟ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଜାମୱାଲଙ୍କ ସମେତ ରୁକ୍ମିଣୀ ବସନ୍ତ, ବିଜୁ ମେନନ୍, ଶବିର ଏବଂ ବିକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ପରି ଅଭିନେତା ନଜର ଆସିବେ । ଏହି ଫିଲ୍ମଟି ଶ୍ରୀକର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଏବଂ କେଭିନ୍ ଏବଂ ଧିଲିପ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଆକ୍ସନ୍ ସୃଷ୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। 'ଦିଲ୍ ମାଡ୍ରାସି' 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
