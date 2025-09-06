ସାଇମା 2025: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା-ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ହାତେଇଲେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ-ରଶ୍ମିକା, ଏହି ତାରକା ବି ମାରିଲେ ବାଜି

ସାଇମା 2025 ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କ 'ପୁଷ୍ପା: ଦ ରୁଲ୍' ସର୍ବାଧିକ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ତାଲିକା,
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 6, 2025 at 3:47 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାଉଥ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଭି ପୁରସ୍କାର (SIIMA) ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଦୁବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତେଲୁଗୁ, କନ୍ନଡ, ତାମିଲ ଏବଂ ମାଲାୟଲମ ସିନେମା ତାରକାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ 'ପୁଷ୍ପା: ଦ ରୁଲ୍' ବାଜି ମାରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ତାରକାଙ୍କୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଆୱାର୍ଡ ?
ଏମାନେ ମାରିଲେ ବାଜି
"ପୁଷ୍ପା 2: ଦ ରୁଲ୍" ସାଇମା ପୁରସ୍କାରରେ ରାଜ୍ କରିଥିଲା । ପ୍ରଥମେ, ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା । ସେହି ସମୟରେ, ଅଭିନେତ୍ରୀ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା । କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, "ପୁଷ୍ପା 2" ଆଉ ଏକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଛି, ଯାହା ଦେବୀ ଶ୍ରୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର "କଲ୍କି 2898 AD" ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲା । କମଲ ହାସନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ନକାରାତ୍ମକ ଭୂମିକା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ।
ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଜଣାଇଲେ ଧନ୍ୟବାଦ
ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ଚଳିତ ଥର ସହ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଭାବେ ମୋଟ 3ଟି ଆୱାର୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିବା "ପୁଷ୍ପା ଦ ରାଇଜ୍" ଏବଂ "ଆଲା ବୈକୁଣ୍ଠପୁରମୁଲୁ" (୨୦୨୧) ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ପାଇଁ ସାଇମା ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ ।" ଏନେଇ ଅଲ୍ଲୁ ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ନିରନ୍ତର ଭଲପାଇବା ପାଇଁ ସାଇମାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଁ ଲଗାତାର ୩ଟି ସାଇମା ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବିନମ୍ର, ସମସ୍ତ ବିଜେତା ଏବଂ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଏହି ପୁରସ୍କାରର ଶ୍ରେୟ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁକୁମାର ଜୀ, ମୋର କଳାକାର, ମୋର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ମୋର ପ୍ରଯୋଜକ ଏବଂ ପୁଷ୍ପାର ସମଗ୍ର ଦଳକୁ ଯାଏ, ଏବଂ ମୋର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶ୍ରେୟ ପାଆନ୍ତି ।''
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 'ଜେଲର'କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଫିଲ୍ମ-ନୟନତାରାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ରାୟଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏହି ସମ୍ମାନ
ସାଇମା 2025 ବିଜେତାଙ୍କ ତାଲିକା:
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହନୁମାନ: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (କ୍ରିଟିକ୍ସ) - ପ୍ରଶାନ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହନୁମାନ: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତା (କ୍ରିଟିକ୍ସ) - ତେଜା ସାଜା
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭାଗ୍ୟ ଭାସ୍କର: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭିନେତ୍ରୀ (କ୍ରିଟିକ୍ସ) - ମିନାକ୍ଷୀ ଚୌଧୁରୀ
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେବରା: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତ ଲେଖକ- ରାମଜୋଗାୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀ
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେବରା: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ଲେବେକ୍ ଗାୟକ- ଶିଳ୍ପା ରାଓ, ଗୀତ- ‘ଚୁଟ୍ଟେମଲେ’
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦେବରା: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିନେମାଟୋଗ୍ରାଫର- ରତ୍ନାଭେଲୁ
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମତ୍ତୁ ବଦଲାରା ୨: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା- ସତ୍ୟ
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମିଷ୍ଟର ବଚ୍ଚନ: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ବୋର୍ସ
- ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କମିଟି କୁରୁଲୁ: ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଡେବ୍ୟୁ ନିର୍ମାତା- ନିହାରିକା କୋନିଡେଲା
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ