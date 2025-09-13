ଦିଶା ପାଟାନୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି, ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଦେଲେ ଏମିତି ଧମକ
ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟାନୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଗୁଳିମାଡ଼ । ଘଟଣା ପଛରେ ଗୋଲ୍ଡି ବରାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ।
ବରେଲି (ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ): ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ବୟାନ ଦେବା ପଡିଲା ମହଙ୍ଗା । ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଦିଶା ପାଟାନୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି । ଶୁକ୍ରବାର ଭୋର ସମୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବରେଲିର ସିଭିଲ ଲାଇନ୍ସରେ ଥିବା ଦିଶା ପାଟାନୀଙ୍କ ବାସଭବନ ବାହାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁଇ ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଏଥିରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଯୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣା ହିନ୍ଦୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଏବଂ ଅନିରୁଦ୍ଧଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କ ଉପରେ ଦେଇଥିବା ବୟାନକୁ ନେଇ ଘଟାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଘଟଣା ପଛରେ ଗୋଲ୍ଡି ବରାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଘଟଣା ପଛରେ ଗୋଲ୍ଡି ବରାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହାତ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ହିନ୍ଦୀରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ ବିରେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ଓ ମହେନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା, '' ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ । ମୁଁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଶରଣ । ଭାଇମାନେ ଆଜି ଖୁସୁବୁ ଓ ଦିଶା ପାଟାନୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଆମେ କରିଛୁ । ସେମାନେ ଆମର ପୁଜ୍ୟ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କଙ୍କ ଅପମାନ କରିଥିଲେ । ସେମାନେ ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଅପମାନ କରିଛନ୍ତି । ଆମର ଦେବା-ଦେବୀଙ୍କ ଅପମାନ ଆମେ ସହ୍ଯ କରିବୁ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଟ୍ରେଲର ଥିଲା । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି କେହି ଆମ ଧର୍ମକୁ ଅନାଦର କରନ୍ତି । ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଜୀବତ ରହିବେ ନାହିଁ । ଏହି ବାର୍ତ୍ତା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ , ବରଂ ଫିଲ୍ମ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ । ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଧର୍ମ ଏବଂ ସନ୍ଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଲେ, ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ । ଆମେ ଆମର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ । ଆମ ପାଇଁ ଆମର ସମାଜ, ଧର୍ମ ଗୋଟିଏ ଅଟେ । ଏହାର ରକ୍ଷା ଆମର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ଯ ।''
ଦିଶା ପାଟାନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଘଟଣା ନେଇ ଦିଶା ପାଟାନୀଙ୍କ ବାପା ତଥା ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଗଦୀଶ ସିଂ ପାଟାନୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୋ ଝିଅର ବୟାନକୁ ବିକୃତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଆମେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଅନୁଗାମୀ । ଏହା ଯୋଗୀ ଜୀଙ୍କ ପ୍ରଦେଶ । ଏହି ପ୍ରକାରର ଗୁଣ୍ଡାଗିରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରୋକିବା ଉଚିତ । ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲୁ । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଦରୁ ଉଠିଗଲି । ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି । କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିଗଲୁ । ମୁଁ ଭାବୁଛି 8-10 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା । ମୋତେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ଗୋଲ୍ଡୀ ବ୍ରାର ଏହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।" ସେପଟେ ଏହି ସମୟରେ, ଦିଶା ପାଟାନୀ ଏହି ଘଟଣା ନେଇ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି ।
ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଘଟଣା ନେଇ ବରେଲି ଏସଏସପି ଅନୁରାଗ ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଜଗଦୀଶ ପାଟାନୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ 2 ଜଣ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ମୋଟରସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଆସି ଗୁଳି ଚଳାଇଥିବା ସୂଚନା ପାଇଲୁ । ଖବର ପାଇ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଥିଲା । କୋତୱାଲି ଥାନାରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏସଏସପି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏସପି ସିଟି ଏବଂ ଏସପି କ୍ରାଇମ ଅଧୀନରେ 5 ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି । ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ । ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଥିଲି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲି ।''
ପୁରା ମାମଲା କ'ଣ ?
ସୂଚନା ଥାଉ କି, ନିକଟରେ ଦିଶା ପାଟାନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ ଖୁସିବୁ ପାଟାନୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ବକ୍ତା ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାରାଜଙ୍କ ଲିଭ୍-ଇନ୍ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଇଥିବା ବୟାନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ । ଖୁସବୁଙ୍କ ଏହି ବୟାନର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କହିବା ସହ ଏପରି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ ।' ଏହି ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ବୟାନ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଖୁସବୁଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଖୁସବୁ ନିଜ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ, ''ପ୍ରକୃତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ଅନିରୁଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁ ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି ।''
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ