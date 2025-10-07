ETV Bharat / entertainment

60 କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲା; ୪ଘଣ୍ଟା ପଚରାଉଚରା ପରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ, ଏବେ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ପାଳି ?

ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ଶିଳ୍ପା EOW ରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।

shilpa shetty (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 7, 2025 at 2:47 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ନାଁରେ 60 କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ କୋଠାରୀ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଜୁହୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ଯାହା ପରେ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ପଚରାଉଚରା କରିଛି ।

ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ

ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ସହ ଜଡିତ 60 କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା (EOW) ପଚରାଉଚରା କରିଛି । ପାଣ୍ଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚାରି ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିଛନ୍ତି । EOW ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, କୁନ୍ଦ୍ରା ମୋଟ ପରିମାଣର ପ୍ରାୟ 15 କୋଟି ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ।

୪ ଘଣ୍ଟା ଶିଳ୍ପାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା

ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା । ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଜଣେ EOW ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଶିଳ୍ପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା । ଜେରା ସମୟରେ ଶିଳ୍ପା ତାଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ହୋଇଥିବା କାରବାର ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ଶିଳ୍ପା ପୋଲିସକୁ ଅନେକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସପ୍ତାହରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାକୁ ପୁଣି ଡକାଇବ।

ତଥାପି, 4 ଘଣ୍ଟାର ପଚରାଉଚରା ସମୟରେ, ସେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନୀରବ ରହିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ EOW ଆହୁରି ପଚରାଉଚରା ଯୋଜନା କରିଥିଲା । ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ କମ୍ପାନୀର ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀ, ବିପାଶା ବସୁ ଏବଂ ନେହା ଧୂପିଆ ସମେତ ଚାରି ଜଣ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାଲାଜୀ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହିତ କାରବାର ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: 60 କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲା, ଶିଳ୍ପା-ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କୁ ଲୁକଆଉଟ୍ ନୋଟିସ

ପୁରା ମାମଲା କ’ଣ ?

ବ୍ୟବସାୟୀ ଦୀପକ କୋଠାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପା ଏବଂ ରାଜ ତାଙ୍କୁ 60 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଠକେଇ କରିବାକୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ । ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୧୫ ରୁ ୨୦୨୩ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ପରେ, ରାଜ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ୬୦ କୋଟି ଠକେଇର ଏକ ଅଂଶ ବିପାଶା ବସୁ ଏବଂ ନେହା ଧୂପିଆଙ୍କୁ ଫିସ୍ ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଯାହା ପରେ ଦୀପକ ଏନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ EOW IPC ଧାରା 403, 406 ଏବଂ 34 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

